Ricci al Como: la formula, le cifre e tutti i dettagli dell’affare

Samuele Ricci lascia il Milan e si trasferisce al Como in prestito oneroso. Arriva l’Here We Go di Fabrizio Romano.

Ricci al Como: prestito da 1,5 milioni con riscatto a 22

La trattativa tra Milan e Como per il centrocampista italiano è in chiusura definitiva. Le due squadre hanno raggiunto l’intesa sulla struttura economica dell’affare: prestito oneroso a 1,5 milioni con lo stipendio del giocatore coperto interamente dalla società lariana, seguito dal diritto di riscatto a 22 milioni più eventuali bonus che porterebbero il totale complessivo a circa 25 milioni, cifra inizialmente richiesta dai rossoneri per il trasferimento. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore.

Secondo Romano:

“Como, accordo chiuso ora per Samuele Ricci dal Milan. Intesa verbale in prestito oneroso da 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto a 22 milioni e ulteriori bonus. Il Como pagherà tutto lo stipendio di questa stagione”.