Ultim’ora Milan: Leao al Galatasaray, accordo fatto. Quanto incassano i rossoneri

Leao lascia il Milan per il Galatasaray. L’accordo di massima tra i rossoneri e il club turco è stato raggiunto nelle ultime ore, con George Gardi, intermediario del club turco, presente a Casa Milan per chiudere i dettagli dell’operazione.

Leao-Galatasaray: le cifre dell’addio

L’operazione ruota attorno a 45 milioni di euro per il Milan e 12 milioni di stagione per il portoghese. Sono questi i numeri dell’intesa raggiunta tra i rossoneri e Istanbul, dove Leao troverà una nuova sistemazione dopo anni di turbolenze in rossonero. La trattativa ha accelerato negli ultimi giorni con il forcing sempre più insistente del club turco, che non ha mai mollato la presa sul giocatore in maglia numero 10.

La volontà del Milan di cedere il portoghese rimane ferma, indipendentemente dal suo rientro in gruppo negli ultimi allenamenti. La società rossonera ha già deciso di privarsi di Leao, considerando l’operazione funzionale sia al bilancio che al progetto tattico di Amorim. L’intermediazione di Gardi ha accelerato i tempi, portando le parti a trovare un’intesa definitiva su cifre e condizioni economiche.

Leao e il Milan: una separazione inevitabile

La rottura tra il giocatore e il club era ormai scontata. Dopo settimane di negoziati, tensioni e scenari alternativi che coinvolgevano anche altri club europei, il Galatasaray si è rivelato la soluzione più concreta. L’offerta turca ha raggiunto livelli compatibili con le richieste milaniste, permettendo così di chiudere un capitolo complicato della gestione rossonera.

Nelle prossime ore arriveranno gli ultimi dettagli ufficiali. La presenza di Gardi a Casa Milan testimonia che la trattativa è in fase conclusiva e non rimangono ostacoli significativi. Il Galatasaray avrà finalmente il suo obiettivo di mercato, mentre il Milan libererà spazi salariali e una casella fondamentale del progetto che Amorim sta costruendo. Leao e il Milan hanno raggiunto così il loro epilogo, con il trasferimento in Turchia ormai certo.