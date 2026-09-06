Amorim severo dopo Juve-Milan: “Non meritavamo di vincere…”

Il Milan è uscito dall’Allianz Stadium con un solo punto in saccoccia dopo una gara molto maschia e sofferta, subendo il pareggio nel finale. La beffa c’è stata, ma il pareggio ha premiato gli avversari nel finale. Mister Amorim, però, non si può dire soddisfatto

Le parole di Amorim dopo Juve-Milan: “La Juventus non doveva perdere”

Il Milan compie il primo mezzo passo falso all’Allianz Stadium. I ragazzi di Ruben Amorim si fermano per la prima volta pareggiando nel finale una gara che sembrava vinta contro un’avversaria ostica come la Juventus. Di certo, l’allenatore non si può considerare soddisfatto, come evidenziato nelle sue parole post-gara, a causa di troppa imprecisioni.

Ecco quanto dichiarato da Amorim ai microfoni di DAZN:

“Non abbiamo meritato di vincere, se siamo onesti dobbiamo dire che la Juventus non ha meritato di perdere. Non siamo stati bravi con la palla, abbiamo sofferto perdendo palloni. Lavoriamo insieme da due mesi, dobbiamo fare meglio, ma abbiamo bisogno di tempo. È stata una partita dura per noi”.

Il mister su Cissé: “Può fare molto meglio”

L’intervento post-partita dell’allenatore rossonero ha mirato anche all’uomo copertina del Milan, Alphadjo Cissé, autore del gol del vantaggio. Amorim si è complimentato con lui ma restando molto cauto e chiedendo ancora di più da lui. Inoltre, sono arrivati sinceri complimenti agli avversari della Juventus.

Qui le sue parole: