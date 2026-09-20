Amorim: “Non era tutto negativo, ci vuole equilibrio. Posso capire i giocatori, ma scelgo io”

Ruben Amorim ha parlato a Dazn al termine di Milan-Lecce. L’allenatore si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi, evidenziando però anche un’eccessiva negatività nell’ambiente. In più, ha specificato meglio il suo metodo di allenare: capire i giocatori, ma mantenendo sempre autonomia di scelta.

Amorim: “Non tutto era negativo, ci vuole equilibrio”

Intervenuto a Dazn, Ruben Amorim ha commentato con soddisfazione la partita contro il Lecce:

“Una bella vittoria, abbiamo controllato la gara e difeso bene. Sono contento non solo perché abbiamo tenuto il possesso del pallone, ma anche per le corse dietro. Abbiamo avuto delle difficoltà nelle ultime partite perché eravamo un po’ bloccati, avere più libertà è la cosa più importante”.

L’allenatore ha frenato in merito a possibili ambizioni Scudetto, ma evidenziando al tempo stesso un’eccessiva negatività nei giudizi sulle partite contro Juve e Lazio:

“Penso che Inter e Roma hanno più tempo come squadra se le paragoni a noi. Ma non tutto è negativo: abbiamo perso punti contro Juventus e Lazio, bisogna essere equilibrati. Meritavamo più punti per come abbiamo giocato”.

Il suo metodo al Milan: “Ascolto i giocatori, ma scelgo io”

Amorim ha poi nuovamente risposto su Modric, chiarendo come le difficoltà in alcuni tipi di partite non gli impediscano di scendere in campo in ogni match:

“Modric è pronto per giocare ogni tipo di partita, a prescindere dalla sua fisicità. Ovviamente in partite con il blocco basso come quella di oggi si trova meglio. Le partite più fisiche sono meno adatte alle sue caratteristiche”.

In chiusura, l’allenatore ha definito meglio il suo metodo, chiarendo che non può lasciar decidere i calciatori: