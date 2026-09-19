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Amorim spiega il rapporto con i senatori: “Sono chiaro con tutti”, poi sbotta su Modric

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Amorim spiega il rapporto con i senatori: “Sono chiaro con tutti”, poi sbotta su Modric
Amorim in panchina durante la partita
Amorim seduto in panchina durante una partita, concentrato con la mano al mento

Ruben Amorim ha dovuto affrontare qualche critica nella conferenza stampa di oggi. L’allenatore del Milan ha difeso il rapporto con i senatori rossoneri, ma è sembrato anche un po’ irritato in merito all’ennesima domanda su Modric.

Amorim spiega il rapporto con la squadra: “Sono chiaro con tutti”

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Lecce, Amorim ha risposto così in merito al rapporto con i senatori del gruppo:

“Sono sempre chiaro con tutti. Ovviamente quando non giochi sei arrabbiato, ma loro vogliono onestà. Basta guardare il nostro calendario dopo la sosta, giocheremo ogni 2-3 giorni. Ci dovremo far trovare pronti. Ci sono cose che vedo durante la settimana, io sono a conoscenza del carico fisico dei calciatori. Loro capiscono il mio ruolo e che devo fare delle scelte”.

L’allenatore quindi tranquillizza l’ambiente: non ci saranno tensioni interne simili a quelle viste con i suoi predecessori portoghesi, Fonseca e Conceicao. La gestione del gruppo è sotto il suo controllo.

Su Modric: “Devo gestire tre partite a settimana”

All’ennesima domanda su una titolarità di Modric, invece, il portoghese è sembrato innervosito:

“Ogni settimana ci sarà una formazione diversa, per gestire tre partite in una settimana anche con i cambi. So bene che non è il vostro lavoro, ma il mio. Fidatevi, nessuno vuole vincere più di me. Non penso solo a breve termine, ma anche sul lungo periodo. Domani sceglierò una formazione pensando al fatto che nel secondo tempo vorrò spingere di più. Cerco di avere equilibrio in tutto, vincere e aiutare i calciatori”.

L’allenatore non nascone un pizzico di nervosismo per i mugugni dell’ambiente attorno alle sue scelte. La sua sicurezza però mostra un allenatore pienamento in controllo della situazione e voglioso di invertire la rotta. Siamo solo all’inizio e del campionato e il tempo è dalla sua parte: si tratta di un nuovo corso partito da poco ed è giusto aspettarlo senza metterlo subito in dubbio.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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