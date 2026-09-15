Amorim studia come esaltare Ramos: la ricetta per fargli ritrovare il gol

Gonçalo Ramos non brilla in questo inizio con il Milan. Il portoghese, pagato ben 70 milioni di euro, ha trovato un solo gol nelle sue prime partite rossonere.

Ramos, il problema è il gioco di Amorim?

Poteva andare meglio l’inizio al Milan di Gonçalo Ramos. Il nuovo attaccante rosonero ha riscontrato decise difficoltà nei suoi primi due big match in Serie A, con due prestazioni deludenti contro Juventus e Lazio. C’è però un dato che deve far riflettere: nessun tiro in porta in entrambe le partite. Allora, il problema è più largo e riguarda il gioco di Amorim, che gli richiede forse un coinvolgimento eccessivo nello svolgimento della manovra, privandolo della sua pericolosità sotto porta.

Milan, la soluzione per avere più gol

Questo Amorim lo sa e ha già pronte le sue contromosse. Secondo La Gazzetta dello Sport, la mossa che potrebbe effettuare l’allenatore è quella di usare sulla trequarti uomini più abili negli spazi stretti per aiutare Ramos ad avere più chances. Calciatori come Pulisic e Hutchinson permetterebbero sicuramente di avere maggiore qualità nell’ultimo passaggio e maggiore proiezione offensiva rispetto a Rabiot e Loftus-Cheek, alternatisi nel ruolo nelle ultime due partite. Anche una maggiore proiezione offensiva sugli esterni, con Chukwueze e Moreira insieme in campo, potrebbe aiutare ulteriormente.

Insomma, ciò che serve a Ramos è anche un aiuto dai compagni di squadra. Le difficoltà nello sviluppo della manovra offensiva non possono essere risolte da quello che dovrebbe essere il suo terminale. Un aumento della qualità offensiva porterà sicuramente più gol anche da parte del bomber rossonero.