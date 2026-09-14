Cardinale espande l’impero: vuole affiancare l’Al-Nassr al Milan

Red Bird Capital Partners valuta l’ingresso dell’Al-Nassr nel proprio portafoglio calcistico mondiale. Secondo il giornalista Gianluigi Longari, Gerry Cardinale ha avviato i primi contatti preliminari con il club saudita per studiare una possibile alleanza strategica.

Cardinale aggiunge l’Al-Nassr a Milan e Tolosa?

L’idea che circola negli ambienti di Red Bird è quella di affiancare la società saudita alle realtà già consolidate nel gruppo, come il Milan e il Tolosa. La mossa risponde a una logica di diversificazione geografica e commerciale nei mercati emergenti. Cardinale continua a costruire un ecosistema calcistico multiterritoriale, sfruttando le risorse finanziarie del fondo americano per ampliare la propria influenza nel calcio professionistico globale.

Tuttavia, l’operazione si trova ancora in una fase embrionale. Le trattative non hanno raggiunto alcun livello di concretezza e la distanza tra l’idea iniziale e una possibile conclusione rimane considerevole. Gli ostacoli sono molteplici: dalle questioni normative alle valutazioni economiche, dai dettagli contrattuali alle dinamiche geopolitiche che caratterizzano il mercato saudita.

Quali sono i vantaggi per Red Bird di una partnership con l’Al-Nassr?

La risposta è semplice: accesso diretto ai capitali del Golfo e posizionamento strategico in un mercato in crescita esponenziale. L’Al-Nassr rappresenta uno dei club più ricchi della regione, con capacità di investimento praticamente illimitate. Una collaborazione permetterebbe a Cardinale di creare sinergie commerciali, scambi di giocatori e opportunità di marketing su scala continentale.

La strategia di Red Bird non è certo nuova: il fondo americano ha già dimostrato di saper costruire network calcistici complessi, integrando il Milan con il Tolosa in Francia. L’Al-Nassr rappresenterebbe il terzo pilastro di una struttura pensata per massimizzare i ritorni finanziari attraverso la gestione globale dei talenti e dei diritti commerciali.

Quello che emerge con chiarezza è la visione di Cardinale: il calcio come asset finanziario diversificato, non legato a una singola città o competizione. Il Milan rimane il gioiello di questo asset, ma l’espansione verso il Golfo Persico segnala ambizioni che vanno ben oltre l’Italia. I prossimi mesi stabiliranno se questa esplorazione preliminare si trasformerà in una trattativa reale o resterà uno dei tanti progetti considerati e poi accantonati dalla proprietà rossonera.