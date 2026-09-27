Cissé conferma la crescita con il club: “Essere al Milan mi sta dando tanto!”

Cissé fa tesoro delle lezioni apprese quotidianamente al Milan, portando nell’Under-21 un bagaglio tattico e mentale costruito con Amorim.

Cissé al Milan: il percorso di un classe 2006 in ascesa

Il giovane attaccante rossonero sta vivendo una doppia esperienza di valore. Con il Milan ha conquistato spazio nella rosa di Amorim, accumulando minuti preziosi e imparando i meccanismi di una squadra che punta ai vertici della Serie A. Contemporaneamente, la convocazione in Under-21 rappresenta il riconoscimento ufficiale del suo progresso.

La sinergia tra club e Nazionale amplifica il suo sviluppo: ogni seduta a Milanello genera insegnamenti che porta poi a Tirrenia, ogni match con gli azzurri rafforza la consapevolezza tattica che spende nel campionato italiano. Dal ritiro della Nazionale giovani, Cissé ha descritto il suo momento con chiarezza:

“Essere al Milan mi sta dando tanto dal punto di vista della crescita e spero di riuscire a portare con me in Under 21 ciò che sto imparando quotidianamente in rossonero”.

L’Under-21 di Baldini: il gruppo che accelera la maturazione

L’ambiente azzurro ha catturato immediatamente Cissé:

“Qui ho trovato un gruppo davvero speciale e mi sento come se fossi a casa. Trascorriamo molto tempo insieme, costruiamo rapporti importanti e credo che questa sintonia si riesca a vedere anche quando scendiamo in campo”.

Il percorso di Cissé conferma una tendenza positiva nel vivaio rossonero: i giovani che ottengono minutaggio in prima squadra mantengono la lucidità mentale e non si perdono nelle convocazioni giovanili, anzi le utilizzano per consolidare il lavoro fatto.

Al Milan continuerà a lottare per aumentare la sua presenza in campionato; in Under-21 porterà questa determinazione e la trasformerà in contributo concreto per le qualificazioni europee. Lo scenario dei prossimi mesi vedrà Cissé gestire equilibrio tra ambizione rossonera e responsabilità azzurra, due fronti che alimentano reciprocamente la sua crescita nel calcio professionistico.