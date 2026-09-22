Cisse: “L’infortunio è stato serio. Milan? Il ritorno in campo è stato bellissimo”

Cisse ha chiuso il capitolo infortunio e ha raccontato un percorso di riabilitazione che lo ha trasformato. Il giovane talento del Milan ha scelto di parlare del suo recupero a margine della presentazione del Congresso Isokinetic, offrendo uno sguardo sincero sulla battaglia personale affrontata nei mesi precedenti.

Cisse e la riabilitazione: quando la fatica diventa forza

Il percorso non è stato breve. L’infortunio che lo ha fermato in inverno ha richiesto settimane di lavoro costante, ma Cisse non ha mai perso di vista l’obiettivo. Tanto che ha riferito:

“La riabilitazione è stata molto positiva, ho incontrato delle persone che mi hanno aiutato e hanno cercato di rimettermi com’ero prima. Sono molto contento di aver lavorato con loro. Tornare in campo con il Milan? È stato molto bello. Si trattava di un infortunio abbastanza lungo, e farlo col Milan è ancora più bello”.

Il ritorno al campo: la vittoria personale più importante

Tornare al 100% ha significato molto più di una semplice guarigione fisica. Per Cisse, farlo indossando la maglia del Milan aggiunge un valore emotivo che va oltre il calcio. Un infortunio lungo avrebbe potuto logorare mentalmente chiunque, ma il giocatore ha scelto di vederlo come una prova da superare piuttosto che come un ostacolo insormontabile.

La bellezza di questo momento risiede nella consapevolezza di aver attraversato un periodo difficile e di esserne uscito intatto. Non è una questione di retorica: per un giovane talento, l’assenza prolungata rappresenta sempre un rischio concreto di perdita di ritmo e fiducia. Cisse ha dimostrato di possedere la mentalità giusta per affrontare le avversità che il calcio professionistico riserva.