Cisse-Milan, Amorim punta su di lui: la Lazio sarà il nuovo banco di prova

Cissé trasforma le chance da sogno in realtà: il trequartista del Milan ha già segnato in due trasferte di Serie A, diventando il più giovane della storia rossonera a riuscire nell’impresa a 19 anni.

Cissé e il record storico: il gol nelle trasferte che vale una generazione

A 19 anni e 319 giorni, il classe 2006 ha scritto il suo nome negli annali del Milan. Due reti lontano da San Siro, prima a Torino contro i bianconeri e poi all’Allianz Stadium contro la Juventus, lo consacrano come il più giovane della storia rossonera a segnare nelle prime due gare esterne di Serie A dall’introduzione dei tre punti a vittoria. Un traguardo che testimonia non solo il talento grezzo del ragazzo, ma anche la capacità di mantenere lucidità mentale quando le pressioni aumentano.

Cresciuto nell’Hellas Verona e affinato a Catanzaro, Cissé rappresenta il nuovo volto del progetto di Rúben Amorim. Il tecnico portoghese ha visto qualcosa di speciale nei primi giorni di ritiro e ha spinto con forza per trattenerlo in rosa, trasformando quella che sarebbe dovuta essere una stagione in prestito in provincia in un’opportunità da protagonista assoluto a Milano.

Amorim lo protegge: la gestione intelligente di un patrimonio tecnico

Il mister non ha fretta di bruciare le tappe. Dopo le maglie da titolare contro Torino e Venezia, Cissé è entrato a gara in corso allo Stadium, trovando comunque il gol del momentaneo vantaggio. Nel post-partita, Amorim ha parlato con estrema prudenza:

“Nel calcio moderno si tende a esaltare i giovani troppo velocemente”,

ha detto il portoghese, ribadendo che il ragazzo possiede ancora margini di miglioramento enormi. Questa non è cautela eccessiva. È strategia consapevole. Un giovane talento sottoposto a pressioni costanti rischia di implodere psicologicamente prima ancora di sviluppare le sue qualità. Amorim gestisce Cisse con il bilancino, alternando responsabilità e riposo, permettendogli di crescere senza il peso della perfezione.

Lazio, il banco di prova dell’Olimpico

Sabato pomeriggio all’Olimpico contro la Lazio rappresenta il prossimo step naturale. Cissé spera di ritrovare una maglia da titolare, di dimostrare che le due reti non sono lampi isolati ma l’inizio di una progressione costante.

La trasferta romana è uno stadio che richiede carattere, una piazza dove gli errori vengono amplificati e i giovani talenti vengono messi a dura prova.

Se Cissé dovesse trovare spazio e confermarsi, il Milan avrebbe tra le mani non solo un patrimonio tecnico, ma una risorsa economica di valore straordinario per gli anni a venire. Amorim sa cosa ha, e sa come proteggerlo.