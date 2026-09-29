Costacurta difende Amorim, che paragone: “Anche Sacchi rischiò l’esonero all’inizio”

Ruben Amorim al Milan affronta una fase delicata che storicamente ha messo in discussione anche i grandi allenatori. Alessandro Costacurta ha sottolineato come i primi due mesi richiedono tempo e comprensione prima di trarre conclusioni definitive sul progetto rossonero.

Costacurta e il paragone con Sacchi: la lezione storica

L’ex difensore rossonero ha tracciato un parallelo significativo con la storia recente del Milan in un’intervista al Corriere della Sera: “Ricordo che anche Sacchi all’inizio rischiò l’esonero, è giusto dargli tempo”, ha dichiarato Costacurta al quotidiano. Il riferimento non è casuale: Arrigo Sacchi, uno dei più grandi allenatori della storia rossonera, ha dovuto affrontare critiche feroci nei suoi primi mesi a Milanello, quando il progetto tattico ancora non aveva trovato piena sintonia con i giocatori disponibili.

La transizione tattica che il tecnico portoghese sta implementando rappresenta una rottura rispetto al passato recente. Non si tratta semplicemente di sostituire un allenatore con un altro, ma di modificare radicalmente il modo di intendere il calcio, la pressione, il possesso palla e la costruzione dal basso. Questi cambiamenti necessitano del tempo per essere assorbiti.

Amorim al Milan: il cambio di metodologia richiede adattamento

La pazienza diventa quindi una necessità tattica, non una virtù. Chi giudica una squadra dopo poche partite compie un errore metodologico, perché confonde il risultato momentaneo con la stabilità del progetto. Costacurta lo sa bene per esperienza diretta: ha visto come Sacchi costruì una delle squadre più forti d’Europa proprio grazie a chi credette nel processo anche quando i risultati non arrivavano immediatamente.

Costacurta evidenzia una verità scomoda per gli impazienti: i grandi progetti richiedono stabilità. Il Milan ha scelto Amorim non per i risultati immediati, ma per la costruzione di un modello che possa durare negli anni. Questo significa tollerare una fase di transizione dove gli errori tattici saranno frequenti, dove l’organizzazione difensiva non sarà ancora perfetta, dove le soluzioni offensive cercheranno ancora il loro equilibrio. È il prezzo che si paga quando si cambia paradigma calcistico.