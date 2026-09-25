Doppio Monza nell’anno nuovo: ecco il calendario del Milan

La Lega Serie A ha reso noti gli appuntamenti dei match che occuperanno i mesi di dicembre e gennaio, oltre alle date in cui si disputeranno i match degli ottavi di coppa. Tra le varie squadre, ovviamente, c’è anche il Milan, che avrà tantissime gare ravvicinate. Ricordando anche gli impegni in Europa League.

Il calendario del Milan dalla 13esima alla 19esima giornata

Il Milan ha da poco conosciuto le date e gli orari dei match del campionato di Serie A dalla 13esima alla 19esima giornata di campionato, appena pubblicati dalla Lega Serie A. Vi saranno vari match importanti in una fase clou della stagione, come l’incrocio con il Como, il Napoli e la Roma.

Ecco il calendario rossonero:

Cagliari-Milan : lunedì 30 novembre, ore 20:45;

: lunedì 30 novembre, ore 20:45; Milan-Parma : domenica 6 dicembre, ore 20:45;

: domenica 6 dicembre, ore 20:45; Napoli-Milan : domenica 13 dicembre, ore 20:45;

: domenica 13 dicembre, ore 20:45; Milan-Como : sabato 19 dicembre, ore 18:00;

: sabato 19 dicembre, ore 18:00; Monza-Milan : sabato 2 gennaio, ore 20:45;

: sabato 2 gennaio, ore 20:45; Milan-Fiorentina : martedì 5 gennaio, ore 20:45;

: martedì 5 gennaio, ore 20:45; Roma-Milan: sabato 9 gennaio, ore 18:00.

Ancora Monza: quando si gioca l’ottavo di Coppa Italia

Non solo Serie A, però. La Lega ha infatti pubblicato anche gli appuntamenti per i match validi per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Fra questi, c’è anche Monza-Milan, che si disputerà con ampio ritardo rispetto alle altre gare. Infatti, si scenderà in campo in Brianza il 13 gennaio 2027 alle ore 21, mentre la gara precedente (la penultima) è segnata per il 1 dicembre 2026.