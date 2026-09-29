Ex Milan, l’annuncio improvviso di Giroud: “Sarà la mia ultima stagione”

Olivier Giroud ha deciso di chiudere i battenti. L’ex attaccante del Milan compie domani 40 anni e rivela a L’Équipe l’addio al calcio a fine stagione.

Giroud e l’annuncio shock: “Questa sarà la mia ultima stagione”

La dichiarazione arriva direttamente dalle colonne del quotidiano francese L’Équipe, dove il centravanti transalpino si confida con gli ex compagni Robert Pirès, Christophe Jallet e Mathieu Debuchy. “Potremmo fare tante interviste per L’Équipe l’anno prossimo, con piacere, dato che molto probabilmente questa sarà la mia ultima stagione da giocatore. È per questo che mi sto godendo ogni istante”, le parole di Giroud. Non c’è spazio per interpretazioni: la parabola di uno dei centravanti più prolifici del calcio europeo tocca il capolinea tra pochi mesi.

La scelta coincide con il compleanno numero 40, un momento simbolico per fare i conti con una carriera straordinaria. Giroud ha giocato ai massimi livelli per oltre due decenni, lasciando tracce indelebili in ogni maglia indossata. Il suo percorso racconta di un attaccante che ha saputo adattarsi, vincere e reinventarsi continuamente, senza mai perdere l’efficacia sotto porta.

L’epopea milanista: lo Scudetto e i gol della memoria

Nel 2021 il Milan lo ingaggia per pochi milioni di euro. Arriva come vice di Ibrahimović ma le gerarchie si ribaltano rapidamente grazie ai problemi fisici dello svedese. Giroud diventa il riferimento offensivo della squadra di Stefano Pioli, trascinandola al diciannovesimo Scudetto della storia rossonera. In tre anni a San Siro mette a segno 49 gol e 20 assist in 132 presenze.

I gol pesantissimi rimangono scolpiti nella memoria: la doppietta nel derby del 5 febbraio 2022 è il simbolo di una stagione memorabile. La Curva Sud lo ha celebrato intonando un coro iconico ogni volta che il bomber francese “si girava” per gonfiare la rete. Quella stagione rappresenta il coronamento di una carriera già ricchissima, il momento in cui Giroud dimostra di poter ancora decidere le partite ai massimi livelli.

Il Lille e il finale di carriera

Dopo l’esperienza negli Stati Uniti con il Los Angeles FC, Giroud ha scelto il Lille per l’ultimo capitolo. Lì gioca sotto la guida di Davide Ancelotti, cercando di contribuire ancora a livelli elevati. La decisione di appendere gli scarpini a fine stagione rappresenta una chiusura naturale, consapevole e dignitosa di una parabola straordinaria.

Il mondo del calcio perderà un riferimento tattico e una figura di professionalità rara. I tifosi del Milan continueranno a seguire questi ultimi mesi di Giroud con affetto particolare, consapevoli che quella Curva Sud che lo ha osannato per tre anni rivedrà il suo numero solo nei filmati dell’epopea scudettata. L’addio di Olivier Giroud segna il tramonto di un’era per il calcio europeo.