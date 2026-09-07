Gonçalo Ramos divide i giudizi: ha davvero giocato male contro la Juventus?

La prestazione di Gonçalo Ramos contro la Juventus divide i giudizi, come dimostrano le pagelle dei quotidiani. Per il Corriere dello Sport, il portoghese è stato il peggiore del Milan, mente La Gazzetta dello Sport gli dà la sufficienza.

Ramos punito: “Chi l’ha visto?”

La partita di Gonçalo Ramos contro la Juventus è stata sicuramente segnata da qualche difficoltà nello scrollarsi di dosso la marcatura della difesa juventina. Il portoghese non per questo ha rinunciato al suo solito atteggiamento da combattente, provando a sgomitare in ogni modo per farsi spazio fra le maglie bianconere, ma senza riuscire comunque a toccare moltissimi palloni.

Il Corriere dello Sport così ci fa giù durissimo, punendolo con un 5 e giudicandolo come il peggiore del Milan. Il giudizio è netto: “Soffocato dai centrali biancone ri. Chi l’ha visto?“. Il quotidiano evidenzia quindi in chiave negative le difficoltà patite, mostrando un giocatore che non è riuscito ad essere molto coinvolto nella manovra del Milan.

L’altro punto di vista: il contributo alla manovra del Milan

La Gazzetta dello Sport, invece, non vede tutto così negativo. La rosea vuole evidenziare il lavoro sporco da parte sua: “Riceve pochi palloni e si spende in corse per pressare. Aiuta tanto la squadra“. Il quotidiano analizza la sua gara, quindi, in un’ottica tradizionalmente diversa per un centravanti, evidenziando il contributo offerto a prescindere dalla pericolosità offensiva.

I due giudizi evidenziano due facce della stessa medaglia delle prime gare di Gonçalo Ramos al Milan. Il portoghese ha fatto fatica a ricevere palloni che lo mettessero in condizione di poter segnare nelle due trasferte a Torino, ma non ha mai rinunciato a mostrarsi comunque presente in modo diverso. Insomma, al di là delle opinioni il calciatore è sicuramente presente dal punto di vista mentale: i gol arriveranno.