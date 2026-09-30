Højbjerg al Milan: il regista che Amorim vuole davvero a gennaio

Pierre-Emile Højbjerg torna nel mirino del Milan per gennaio. Il mediano danese dell’Olympique Marsiglia rappresenta la soluzione concreta agli squilibri emersi in centrocampo nelle prime settimane di Serie A ed Europa League.

Højbjerg e il rifiuto al Newcastle: ora il Milan ha chance reali

Il regista classe 1995 aveva già respinto la corte del Newcastle durante l’estate, deciso a non trasferirsi in una destinazione non gradita. La situazione cambia completamente con l’inserimento dei rossoneri. Amorim lo conosce bene e lo stima da mesi: il tecnico portoghese aveva già caldeggiato l’operazione nella scorsa sessione estiva, identificando in Højbjerg il profilo tattico ideale per la sua mediana.

Il blasone del Milan e la prospettiva di giocare in Serie A sotto la guida di un allenatore che lo apprezza esercitano un fascino superiore rispetto ad altre destinazioni. Quella che sembrava un’operazione sfumata si trasforma ora in una trattativa reale per il mercato invernale.

Le condizioni economiche del Marsiglia accelerano i tempi. Il club transalpino ha necessità urgente di monetizzare per risanare il bilancio: la cessione di Greenwood al Fenerbahçe durante l’estate lo testimonia. Ogni movimento in uscita diventa una priorità assoluta. Højbjerg non è una pedina marginale del progetto francese, ma la sua partenza comporterebbe un incasso significativo senza compromettere l’equilibrio tattico della squadra.

Il centrocampo del Milan: perché Højbjerg serve davvero

La rosa rossonera palesa una carenza strutturale evidente: manca un interditore d’esperienza capace di fare volume davanti alla difesa. Musah è l’unico mediano che risponde alle caratteristiche di mediano di rottura, ma la coperta risulta corta.

Amorim ha bisogno di un elemento che unisca l’intelligenza tattica alla fase di interdizione, capace di avviare la manovra offensiva dalle transizioni rapide richieste dal calcio moderno. Højbjerg possiede esattamente queste qualità: carisma internazionale, esperienza consolidata a Tottenham, Southampton e Bayern Monaco, visione di gioco d’élite.

Quale cifra serve per chiudere l’affare? La valutazione oscilla tra 10 e 15 milioni di euro, una cifra ampiamente sostenibile per le casse milaniste. Un investimento contenuto per un giocatore che porterebbe equilibrio e sostanza allo scacchiere tattico di Amorim.