Calciomercato del Milan

Il Milan ha chiesto informazioni per lo svincolato Diogo Leite: ora è vicino alla Lazio

di
Il Milan ha chiesto informazioni per lo svincolato Diogo Leite: ora è vicino alla Lazio
Diogo Leite vicino alla Lazio: ci aveva pensato anche il Milan
Leite alla Lazio da svincolato: superata la concorrenza del Milan

Diogo Leite, difensore portoghese svincolato, è vicino all’approdo alla Lazio. Tuttavia, nel corso della scorsa settimana il Milan – e non solo – si era informato sulla situazione del lusitano reduce dall’esperienza all’Union Berlino. Cosa farà ora il club rossonero?

Leite vicino alla Lazio: il Milan ci aveva pensato

Dopo aver concluso il mercato di trasferimenti estivo, ora i club stanno lavorando per rinforzare le proprie rose con colpi mirati e cogliendo le opportunità dal mercato degli svincolati. Uno di questi è Diogo Leite, difensore centrale portoghese liberatosi dopo gli anni all’Union Berlino, ora vicinissimo alla Lazio. Tuttavia, svela Nicolò Schira, anche il Milan sarebbe attento a questo profilo: nel corso della scorsa settimana i rossoneri avevano chiesto informazioni, così come il Porto e anche un club saudita.

Perché il Milan non affonda il colpo?

Ora che sono emersi rumors che accostano insistentemente Diogo Leite alla Lazio, quale sarà la posizione del Milan? La verità dei fatti è che è improbabile che i rossoneri si mettano al centro di un’asta per mettere sotto contratto il classe ’99 per una serie di motivi. Il primo su tutti è sicuramente la condizione fisica: essendo senza club da tre mesi, sarebbe necessario un periodo importante di preparazione fisica e adattamento agli schemi del connazionale Amorim. Il secondo è legato alla rosa attuale rossonera: era previsto l’addio di Tomori fino all’ultimo giorno di mercato, ma ora il reparto pare piuttosto saturo. Difficile, dunque, vederlo con la casacca rosoonera.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

Gestione cookie