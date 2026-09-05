Inter-Napoli, Chivu si difende dopo le critiche: “Mai attaccato il Milan! Era una domanda retorica”

Cristian Chivu ha chiarito le proprie dichiarazioni su Juventus e Milan dopo la vittoria dell’Inter contro il Napoli, precisando che non intendeva alimentare polemiche fra i club nerazzurri e le due rivali della Serie A.

Le dichiarazioni su Juventus e Milan: il chiarimento di Chivu a ‘Dazn’

Qual era l’intenzione dietro le critiche a Juventus e Milan? Chivu ha spiegato che si trattava di una domanda retorica rivolta al giornalista, non di un attacco diretto alle due società.

Il tecnico ha dichiarato di essere stufo delle narrazioni costruite attorno all’Inter, ricordando come il club nerazzurro fosse stato attaccabile principalmente su due aspetti: gli scontri diretti non vinti e la sconfitta col Bodo/Glimt. Ha sottolineato come le sue parole siano spesso riportate in modo selettivo, con i media che tendono a enfatizzare gli aspetti negativi perché generano più interesse, dicendo:

“Non volevo mancare di rispetto a due società come Juventus e Milan che sono grandi società“.

Chivu ha invocato un ritorno alla deontologia professionale nel giornalismo sportivo, affermando che non era sua intenzione fare polemica con Juventus e Milan. Ha ribadito come in queste ultime partite abbia visto una Serie A che può crescere, con squadre che dimostrano calcio di qualità e coraggio.