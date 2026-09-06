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Juve-Milan, Amorim suona la carica: “Possiamo vincere ogni tipo di partita!”

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Juve-Milan, Amorim suona la carica: “Possiamo vincere ogni tipo di partita!”
Le parole di Amorim prima di Juve-Milan
Amorim suona la carica prima di Juventus-Milan

Ruben Amorim è intervenuto nel pre-partita di Juventus-Milan con uno spirito estremamente combattivo ma anche consapevole del lavoro che c’è ancora da fare. Le sue parole sono rivolte anche all’agguerrita concorrenza, che costringe a viaggiare su ritmi altissimi.

Amorim fiducioso prima di Juve-Milan: “Ogni partita per vincere”

L’allenatore rossonero, Ruben Amorim, ha pronunciato parole caratterizzate da grinta e grande fame agonistica prima del fischio d’inizio di Juventus-Milan, big match della terza giornata di Serie A.

Ecco le sue parole:

“Il Milan deve combattere in ogni partita per vincere, perché il Milan può vincere potenzialmente qualsiasi tipo di partita. È difficile adesso dire a che punto siamo, se a livello delle altre che abbiamo visto scendere in campo ieri. Le altre vanno in continuità, sia di allenatori che giocatori. Il Milan ha cambiato tanto, abbiamo molto da lavorare. Dobbiamo capire a che livello è questa squadra”.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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