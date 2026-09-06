Juve-Milan, Amorim suona la carica: “Possiamo vincere ogni tipo di partita!”

Ruben Amorim è intervenuto nel pre-partita di Juventus-Milan con uno spirito estremamente combattivo ma anche consapevole del lavoro che c’è ancora da fare. Le sue parole sono rivolte anche all’agguerrita concorrenza, che costringe a viaggiare su ritmi altissimi.

L’allenatore rossonero, Ruben Amorim, ha pronunciato parole caratterizzate da grinta e grande fame agonistica prima del fischio d’inizio di Juventus-Milan, big match della terza giornata di Serie A.

Ecco le sue parole:

“Il Milan deve combattere in ogni partita per vincere, perché il Milan può vincere potenzialmente qualsiasi tipo di partita. È difficile adesso dire a che punto siamo, se a livello delle altre che abbiamo visto scendere in campo ieri. Le altre vanno in continuità, sia di allenatori che giocatori. Il Milan ha cambiato tanto, abbiamo molto da lavorare. Dobbiamo capire a che livello è questa squadra”.