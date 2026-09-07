Juve-Milan, polemiche per il gol di Cisse: la ricostruzione di Tuttosport

Juve-Milan è stato un match complicato per i rossoneri, che hanno sofferto molto e offerto una prestazione negativa (come sottolineato da Amorim), ma riuscendo a strappare comunque un punto grazie a Cisse. Il suo gol, però, è al centro di varie polemiche arbitrali.

Tuttosport sul gol di Cisse: “Era da annullare”

Il Milan esce da Torino con un punto importante, malgrado una prestazione non eccellente. La beffa arrivata nel finale equilibra una gara giocata sottotono dai rossoneri, che per larghi tratti hanno pensato di uscire vittoriosi dall‘Allianz Stadium dopo il gol di Alphadjo Cisse. Tuttavia, secondo la moviola di Tuttosport, la rete era da annullare per il contatto tra Koni De Winter e Randal Kolo Muani.

Ecco la ricostruzione del quotidiano piemontese: