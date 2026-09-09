Leao e la Champions: frecciata al Milan prima dell’esordio con il Galatasaray

Rafael Leao ha scelto di ringraziare pubblicamente il Galatasaray per avergli restituito la Champions League, una dichiarazione che suona come critica diretta al Milan dopo due anni di assenza dalla massima competizione europea.

Leão al Galatasaray: il corteggiamento da due mesi e la Champions ritrovata

In conferenza stampa alla vigilia di Sporting-Galatasaray, il portoghese ha svelato i dettagli della trattativa estiva con i turchi. Il club di Istanbul lo cercava da almeno due mesi prima di chiudere l’affare definitivo con il Milan. Leão ha dichiarato:

“Ringrazio il Galatasaray, per tutto l’impegno che hanno messo nel trasferimento. Mi cercavano da due mesi. Ho sempre creduto nel Galatasaray e sono venuto qui. Mi hanno dato la possibilità di tornare a giocare in Champions League”.

Il messaggio è esplicito: mentre il Milan non disputa la massima competizione da ventiquattro mesi, il Galatasaray gli ha garantito il palcoscenico che desiderava.

L’ex numero dieci rossonero ha ribadito più volte il proprio entusiasmo per l’ambiente turco, elogiando i tifosi giallorossi come “incredibili”. Questa scelta di parole non è casuale: rappresenta il contrasto netto tra l’addio a Milano e l’abbraccio di Istanbul. Leao ha scelto una piazza che, a detta sua, gli offre visibilità europea immediata, elemento che il Milan non poteva garantire nella stagione attuale.

Il ruolo tattico e lo stato fisico: Leão pronto ma non titolare

Sul suo impiego in campo, il portoghese ha mostrato massima disponibilità. Ha affermato di sentirsi a suo agio in ogni posizione e di essere venuto a Istanbul per aiutare la squadra, indipendentemente dall’assetto tattico. Riguardo alla forma fisica, ha confermato il superamento di un piccolo infortunio risalente a due settimane prima della conferenza. Lo staff medico del Galatasaray lo ha reintegrato rapidamente, permettendogli di ritenersi pronto per la sfida contro lo Sporting.

Sulla possibilità di scendere in campo dal primo minuto, Leao ha mantenuto prudenza:

“Se sarò titolare? Questo non lo so”.

Ha risposto con una risata. Una risposta che suggerisce come il suo debutto ufficiale con la maglia giallorossa potrebbe ancora attendere, almeno per questa partita di Champions.

L’addio al Milan: sette anni conclusi e il momento del cambiamento

In un’altra dichiarazione successiva, Leao ha affrontato direttamente il tema dell’addio ai rossoneri. Ha sottolineato come:

“Ci siano momenti nella vita in cui è necessario cambiare. Era arrivato il momento di cambiare aria“.

Ha inoltre precisato di aver comunicato questa volontà all’allenatore rossonero Amorim, il quale ha rispettato la sua decisione. Ha concluso con una benedizione verso il club:

“Me ne vado con il sorriso di chi ha portato a termine il proprio compito. È una società che mi ha dato molto e alla quale anch’io sono riuscito a ricambiare. Oggi sono un giocatore del Galatasaray e spero che il Milan riesca a mantenere un buon livello e a vincere grandi trofei”.

La scelta di Leão rappresenta una rottura netta con il progetto rossonero. Non si è trattato di una fuga dovuta a dissidi, ma di una decisione consapevole di cercare un ambiente dove potesse continuare a competere al massimo livello europeo. Il Galatasaray, con la sua storia e i suoi tifosi, ha offerto esattamente quello che il Milan non poteva garantire: una squadra di Champions League pronta a investire risorse significative per il suo arrivo.