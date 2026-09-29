Leão e l’addio al Milan, l’avvocato svela: “È andato tutto come previsto”

Rafael Leao ha lasciato il Milan secondo un piano deciso mesi prima, non per improvvisazione estiva. Antonio Leo, avvocato del portoghese, ha rivelato come l’entourage abbia gestito l’operazione con fredda strategia.

Leao e il Galatasaray: la scelta programmata dall’inizio

La decisione di Leao di trasferirsi al Galatasaray non è stata un fulmine a ciel sereno. Come rivelato attraverso le dichiarazioni dell’avvocato Antonio Leo, l’attaccante portoghese aveva già stabilito il suo piano d’uscita dal Milan lo scorso giugno. Il legale ha spiegato durante un workshop di Sportitalia che “il nostro piano è sempre stato quello di decidere a fine mercato, indipendentemente dal Galatasaray o da un’altra squadra”. Questa strategia non era segreta: tutte le parti coinvolte erano state informate della volontà dell’entourage di attendere gli ultimi giorni della sessione estiva per valutare le migliori opportunità disponibili sul mercato.

La strategia ha pagato. Il Galatasaray ha superato la concorrenza dell’Aston Villa offrendo a Leao un contratto da 12 milioni di euro a stagione, cifra decisiva per convincerlo a trasferirsi a Istanbul. L’operazione si è chiusa sulla base di 42 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Un affare costruito nei dettagli, dove ogni elemento era stato calcolato in anticipo.

Leao al Galatasaray: i primi passi deludenti in Turchia

Passato un mese dal trasferimento, Leao non ha ancora trovato la via del gol con la maglia del Galatasaray. In quattro presenze il portoghese ha registrato zero reti e zero assist, un inizio che contrasta nettamente con l’entusiasmo che aveva accompagnato il suo arrivo a Istanbul. Parte della tifoseria turca ha già iniziato a manifestare impazienza, segnale che il calciatore dovrà accelerare i tempi per giustificare l’investimento e la fiducia riposta in lui.

Servirà tornare al gol per trasformare la percezione di Leao in Turchia e consolidare il suo progetto di carriera. Nei prossimi mesi il portoghese avrà l’opportunità di scrivere il capitolo più importante della sua avventura al Galatasaray, dimostrando che la partenza dal Milan era parte di un piano vincente, non di una fuga.