Maldini risponde a Leao: il messaggio sull’addio al Milan del portoghese

Rafael Leao ha chiuso definitivamente la sua esperienza al Milan dopo sette anni, trasferendosi al Galatasaray a Istanbul, e Paolo Maldini ha commentato l’addio con un messaggio pubblico al portoghese. L’ex numero 10 rossonero ha pubblicato un video di saluto sui propri canali social negli ultimi giorni, ripercorrendo i momenti salienti della sua avventura in rossonero. Il filmato ha generato numerose reazioni da personaggi che hanno contrassegnato il percorso di Leao a Milanello. Tra questi spicca il commento dell’ex dirigente Paolo Maldini, che nel 2019 aveva orchestrato l’operazione di mercato che portò il lusitano in Lombardia.

Maldini e Leao: il legame speciale tra dirigente e giocatore

Il commento di Maldini sotto il video di addio recita: “Vola Rafa, come sai fare solo tu”. Un augurio che racchiude l’affetto particolare che l’ex capitano rossonero ha sempre dimostrato nei confronti del portoghese, dal primo momento dell’arrivo a Milanello fino alla conclusione del rapporto. L’intervento di Maldini non è casuale: rappresenta il riconoscimento di una figura simbolica che ha creduto nel progetto Leao e ha seguito da vicino l’evoluzione del giocatore in rossonero.

La permanenza di Leao al Milan è stata caratterizzata da momenti di grande qualità alternati a periodi di inconstanza tattica e realizzativa. Il portoghese ha disputato sette stagioni in cui ha alternato prestazioni di spicco a fasi di minore continuità, ma il suo impatto sulla squadra rossonera rimane significativo. Il trasferimento al Galatasaray rappresenta una scelta precisa: il club turco offre una nuova piattaforma internazionale e la possibilità di una ripartenza.

Il ruolo di Maldini nell’operazione 2019 e il significato dell’addio

La scelta di Maldini di commentare pubblicamente il saluto di Leao evidenzia quanto il dirigente rossonero consideri importante l’operazione che portò il giocatore a Milano. Nel 2019 il trasferimento rappresentava una scommessa di mercato rilevante. Oggi, con la partenza di Leao verso Istanbul, si chiude un capitolo che ha coinvolto direttamente le scelte strategiche dell’ex capitano milanista.

Il Galatasaray accoglie un esterno offensivo di provata esperienza internazionale, mentre il Milan continua a riorgannizarsi in un’estate ricca di cambiamenti nella propria rosa. La squadra di Amorim dovrà ora adattarsi all’assenza di Leao e proseguire il progetto tattico con le nuove soluzioni disponibili nel settore offensivo.