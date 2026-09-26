Mendy, il talento che accende il derby di mercato fra Milan e Inter

Paul Mendy è finito nella lista dei desideri del Milan. Il centravanti senegalese del Cagliari ha attirato l’attenzione rossonera, ma l’operazione si complica subito per la forte concorrenza dell’Inter.

Mendy piace al Milan, ma l’Inter è già in vantaggio

Secondo quanto riporta Repubblica, il Milan ha acceso i riflettori su Paul Mendy, attaccante classe 2007 del Cagliari. Non è una caccia solitaria: anche Lazio e Inter stanno seguendo il senegalese con attenzione. I nerazzurri, però, hanno già mosso i primi passi concreti. Il nuovo direttore sportivo Dario Baccin ha già autorizzato un possibile investimento per il giovane, posizionando l’Inter in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza rossonera.

Mendy è un profilo fisicamente imponente. Nato a Rufisque il 13 gennaio 2007, il ragazzo misura 196 centimetri ed è naturalmente mancino. Le sue caratteristiche principali sono lo strapotere fisico e l’attacco della profondità, armi che lo rendono interessante per il calcio europeo moderno. Con il Cagliari ha già accumulato minuti in Serie A, segnando tre gol, tutti contro l’Atalanta.

Cagliari, nessuno sconto: Mendy resta fino a giugno

La trattativa presenta ostacoli significativi. Il Cagliari ha già comunicato una posizione cristallina: nessuna cessione nella finestra invernale. Tommaso Giulini e la sua società intendono trattenere Mendy in Sardegna per l’intera stagione, sperando che altre prestazioni brillanti scatenino un’asta vera nel prossimo mercato estivo.

Qual è il prezzo del cartellino? Dipende esclusivamente da ciò che farà Mendy sul campo nei prossimi mesi. Il Cagliari lo ha acquisito nell’estate 2025 dalla società giovanile dell’ASC Bambey per soli 10 mila euro, mantenendo una percentuale del 5% sulla futura rivendita. Se le prestazioni continueranno a migliorare, la valutazione potrebbe sfondare il muro dei 10 milioni di euro.

Per il Milan, dunque ci sarà tempo per studiare un sorpasso sull’Inter in questa corsa per l’acquisto del nuovo talento della Serie A. Il vantaggio nerazzurro è reale, ma non ancora decisivo: tutto dipenderà da quanto Mendy continuerà a brillare in Serie A e da quanto il Milan deciderà di spingersi in avanti nel prossimo calciomercato.