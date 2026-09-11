Milan, Amorim netto in conferenza stampa: “Ci serve tempo per vincere!”, poi su Gattuso e la Lazio…

Amorim sfida la Lazio di Gattuso all’Olimpico con un Milan ancora in costruzione, reduce dal pareggio bianconero e con sette punti in classifica contro i nove della Lazio prima con Inter e Roma.
Amorim richiede tempo per vincere: le sue parole
L’allenatore portoghese ha utilizzato la vigilia della trasferta romana per tracciare un bilancio pungente del momento rossonero. Intervenuto in conferenza stampa, ha spiegato come il suo progetto voglia essere vincente anche a lungo andare:
“Dobbiamo vincere, ma dobbiamo anche capire che in questo momento stiamo costruendo qualcosa e ci serve tempo. Questo però non dipende da me: il tempo è nelle mani della proprietà e della dirigenza. Il mio unico obiettivo è che dobbiamo vincere sabato: per me è l’unica cosa che conta. Qual è la squadra che ha vinto l’ultimo campionato in Inghilterra? L’Arsenal. Quanti anni ci ha messo per vincere un titolo? L’Inter e la Juventus avevano una base. Dobbiamo costruire quella stessa base per poter vincere in modo continuo. Se vogliamo vincere una volta ogni tanto è possibile, ma se vogliamo vincere con continuità ci serve tempo per costruire”- ha affermato Amorim.
Messaggio chiaro e preciso del tecnico rossonero. Per vincere con continuità e tornare ad essere il Milan di anni fa, c’è bisogno di tempo per costruire una base solida.
Gattuso come esempio: che messaggio all’ex rossonero
In vista della sfida di domani contro la Lazio, non poteva mancare un messaggio rivolto alla storica bandiera rossonera, Gattuso. Amorim lo ha visto come un esempio da mostrare alla sua squadra sul proseguo della stagione, con l’ammissione di errori passati:
“È una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l’impegno. Forse negli ultimi anni è mancato proprio questo, è un esempio importante per la nostra squadra“.
Per i tifosi rossoneri, ma stesso per il neo tecnico biancoceleste, sarà una gioia immensa affrontarsi. Insieme tanti anni, ora avversari per 90 minuti. La sfida è apparecchiata.
Sfida alla Lazio
E proprio in merito alla partita di domani sera allo Stadio Olimpico, Amorim ha voluto sottolineare quelli che sono i punti di forza della Lazio, avvisando la propria squadra a compiere una partita perfetta per portare a casa i tre punti:
“Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva, dall’identità tattica chiara e con un acquisto perfetto come Frattesi per il modo modo di giocare. Si tratta di una squadra in fiducia, ma noi siamo preparati“.