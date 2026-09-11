Milan, Amorim netto in conferenza stampa: “Ci serve tempo per vincere!”, poi su Gattuso e la Lazio…

Amorim sfida la Lazio di Gattuso all’Olimpico con un Milan ancora in costruzione, reduce dal pareggio bianconero e con sette punti in classifica contro i nove della Lazio prima con Inter e Roma.

L’allenatore portoghese ha utilizzato la vigilia della trasferta romana per tracciare un bilancio pungente del momento rossonero. Intervenuto in conferenza stampa, ha spiegato come il suo progetto voglia essere vincente anche a lungo andare:

“Dobbiamo vincere, ma dobbiamo anche capire che in questo momento stiamo costruendo qualcosa e ci serve tempo. Questo però non dipende da me: il tempo è nelle mani della proprietà e della dirigenza. Il mio unico obiettivo è che dobbiamo vincere sabato: per me è l’unica cosa che conta. Qual è la squadra che ha vinto l’ultimo campionato in Inghilterra? L’Arsenal. Quanti anni ci ha messo per vincere un titolo? L’Inter e la Juventus avevano una base. Dobbiamo costruire quella stessa base per poter vincere in modo continuo. Se vogliamo vincere una volta ogni tanto è possibile, ma se vogliamo vincere con continuità ci serve tempo per costruire”- ha affermato Amorim.