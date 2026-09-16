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Milan-Benfica, Amorim: “Le scelte? Moreira per due giorni non si è allenato”, poi le parole su Pulisic

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Milan-Benfica, Amorim: “Le scelte? Moreira per due giorni non si è allenato”, poi le parole su Pulisic
Amorim impartisce direttive dalla panchina durante Milan-Benfica
Ruben Amorim gesticola dalla panchina con camicia bianca, impartendo direttive durante Milan-Benfica

Serata da dimenticare per il Milan a San Siro contro il Benfica. In Europa League il match termina 0-2 in favore della squadra ospite. Le parole di Amorim al termine del match.

Milan-Benfica: le dichiarazioni di Amorim

Il mister ha dichiarato a ‘Sky Sport’:

“Stiamo cercando di creare automatismi, ma non creiamo. Teniamo la palla ma ci manca creatività vicino l’area di rigore. Non so se è mentale. È la seconda partita di fila che nel primo tempo non siamo in partita. Non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l’area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile”.

Poi su Moreira:

“Perché Rabiot ha fatto i primi 90 minuti e non sapevamo se fosse in grado di giocare a lungo in questa partita. Per Pulisic è lo stesso. Ha fatto 45 minuti a Roma. Conoscete la storia di Pulisic, dobbiamo essere consapevoli. Moreira ha avuto un problema personale e per due giorni non si è allenato con la squadra”.

E infine:

“Non è una questione che riguarda un paio di giocatori, dobbiamo migliorare come squadra. Andiamo tante volte vicino l’area ma nessuno attacca l’area, anche quando c’è Chukwueze che crossa. Prima del secondo gol abbiamo avuto l’occasione con De Winter che era libero. Dobbiamo essere una squadra migliore”.

 

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Giornalista Pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Molise con tessera n. 184935 dal 31 luglio del 2023, da sempre appassionata del mondo dello sport e della scrittura. Con il tempo ho imparato a mettermi in gioco anche nel mondo dello streaming e dei social. Quello che dapprima era solo un divertimento, è così diventato un vero e proprio lavoro.

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