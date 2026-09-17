Milan, Bianchin spiega le scelte di Amorim ma non le giustifica: “Minuti a tutti, non so se ha senso”

Ma come gioca il Milan di Amorim? Chi sono gli effettivi titolari di questa squadra? Questo è il pensiero di tanti tifosi e non del club rossonero, che hanno dovuto assistere alle frequenti rotazioni adottate dall’allenatore. E su questa linea viaggia anche Luca Bianchin.

Bianchin critico sulle rotazioni di Amorim: “Nessuno ha fiducia…”

Il Milan sta attraversando una fase difficile: i giocatori sono confusi, giocano senza un’idea precisa e in maniera confusa. Forse, il problema, può essere rappresentato anche dalla mancanza di fiducia e dall’assenza di titolari veri in questa squadra. D’altronde, visti i numerosi impegni ravvicinati, mister Ruben Amorim ha fatto ruotare tantissimo gli interpreti del suo 3-4-2-1, senza dare costanza assoluta ai giocatori a sua disposizione. Questa scelta può essere fortemente controproducente, come sottolineato da Luca Bianchin, giornalista vicino all’ambiente rossonero.

Ecco il pensiero della penna della Gazzetta dello Sport:

“Amorim per il prossimo mese vuole dare minuti a tutti i giocatori, in una par condicio delle opportunità. Potrà permetterselo? È una scelta sensata? Mah. Il punto è che così non si crea una squadra tipo, così nessuno prende davvero fiducia. […] Per Amorim, è arrivato banalmente il tempo di scegliere gli undici giusti”.

Parole che sanno di una vera e propria invocazione: i leader nella rosa ci sono, ma gli va data fiducia incondizionata e la capacità di prendersi sulle spalle il Milan in un momento così complicato.