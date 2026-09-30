Milan, blitz per il talentuoso Emeka: si vuole anticipare il Real Madrid!

Owen Emeka, classe 2009 del Granada, è finito nel mirino del Milan dopo una missione di scouting in Andalusia. Secondo Tuttosport, un osservatore rossonero ha seguito dal vivo la partita di Liga2 il 12 settembre per visionare il giovane esterno spagnolo di origini nigeriane.

Owen Emeka: il marcatore più giovane nella storia del Granada

Durante la sfida tra Granada e Albacete (terminata 1-1), Emeka ha segnato il gol del vantaggio biancorosso davanti agli occhi dello scout milanista. La rete ha un significato storico: a soli 17 anni, 4 mesi e 25 giorni, il giovane attaccante è diventato il marcatore più giovane in assoluto nella storia del club andaluso, superando Bourama Dembélé e Adalberto Peñaranda.

Il suo impiego nel Granada avviene da esterno destro a piede invertito nel 4-3-3 del tecnico Pacheta, una posizione che gli consente di accentrarsi e sfruttare qualità balistiche notevoli. Con sei presenze complessive in campionato di cui tre da titolare, il classe 2009 ha già dimostrato di meritare fiducia a livello di prima squadra.

Milan cerca l’anticipo sul Real Madrid: gennaio è il mese giusto

La dirigenza rossonera non sta agendo per caso. L’idea concreta è quella di sferrare l’assalto a gennaio per bloccare il cartellino prima che la valutazione diventi proibitiva o si scateni un’asta internazionale. Il Real Madrid ha già mostrato interesse, ma il Granada ha respinto i Blancos per il momento, lasciando una finestra aperta al Milan.

Acquistare subito Emeka durante la sessione invernale significa due cose: assicurarsi uno dei profili più promettenti del calcio spagnolo e farlo prima che club della Premier League e della Liga stessa si muovano in massa. L’area tecnica milanista sta già studiando la fattibilità dell’operazione con gli andalusi.