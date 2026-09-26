Milan, bomba di Pelegatti: “Prima o poi arriverà Van Dijk”

Virgil Van Dijk continua ad essere un nome vivo per le prossime finestre di mercato del Milan. Anzi, il suo arrivo è un qualcosa di pressochché scritto, prima o poi. Questo è il messaggio diffuso dal giornalista rossonero Carlo Pelegatti.

Pelegatti sicuro dell’arrivo di Van Dijk al Milan

Il Milan può continuare a sognare: dopo acquisti dal clamore internazionale enorme e dal curriculum ricco di club blasonati e trofei, potrebbe esservene un altro. Basti pensare a Zlatan Ibrahimovic, Luka Modric o al palmarès di Gonçalo Ramos. Ebbene, a questi nomi potrebbe aggiungersi anche Virgil Van Dijk, prima o poi. Infatti, il giornalista Carlo Pelegatti, da sempre vicino all’ambiente rossonero, è piuttosto sicuro dell’arrivo dell’olandese, ancora al Liverpool.

Ecco le sue parole su YouTube:

“Ogni tanto mi prendono in giro per van Dijk e accetto la presa in giro. Però mi avevano preso in giro anche nel gennaio prima che arrivasse Zlatan Ibrahimović (ed è arrivato un anno dopo). Io continuo a dire che la frase di Gerry Cardinale è stata: ‘O lo prenderemo adesso pagandolo, o lo prenderemo il prossimo anno gratis’. Io ho detto che van Dijk prima o poi arriverà. Vediamo se Gerry Cardinale cambierà idea o meno, ma vi assicuro che non era un nome tirato per aria tanto per dire”.

Sarebbe un colpo sensato?

Molto passerà dalla volontà del presidente del Milan, Gerry Cardinale, che sarebbe determinato ad acquistare Virgil Van Dijk anche a parametro zero. Ma l’acquisto dell’olandese farebbe comodo ai rossoneri? Il capitano del Liverpool è ancora al top della forma, nonostante i 35 anni di età, e continua ad essere uno dei difensori più affidabili del calcio inglese e internazionale. Tuttavia, l’età avanza e il suo stipendio è davvero elevato, ma la condizione fisica sembra reggere ancora i livelli élitari del calcio. Dunque, darebbe grande prestigio ma anche grande apporto alla causa rossonera. Da vedere se Pelegatti avrà ragione…