Milan, Cisse si sente già un veterano: “I rossoneri mi hanno aiutato molto”

Alphadjo Cisse è chiamato a ricoprire un ruolo centrale per l’Italia Under21 in questa sosta: potrebbe essere la sua ultima partecipazione prima della Nazionale maggiore e dovrà usare tutta l’esperienza accumulata sin qui per aiutare la squadra.

La maturità di Cisse: “Stare al Milan mi ha già aiutato molto”

Alphadjo Cisse si sta formando come leader: i mesi al Milan sanno di consacrazione per il talentino italiano, che sta dando il meglio di sé sia dentro che fuori dal campo. E proprio la sua maturazione può giocare un ruolo importante in uno spogliatoio talvolta inesperto come quello dell’Italia U21 di Silvio Baldini, che si sta contendendo l’accesso agli Europei di categoria con la Polonia. Insomma, non c’è tempo di esultare, ma bisogna continuare a lavorare.

Ecco le parole del trequartista a Vivo Azzurro TV: