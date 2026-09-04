Milan, debutto per Moreira sulla sinistra? La preferenza del belga è un’altra!

Diego Moreira potrebbe debuttare con la maglia del Milan in occasione del prossimo match contro la Juventus, un’occasione importante e delicata. Tuttavia, per lui potrebbe liberarsi spazio a sinistra, seppur la sua posizione privilegiata sia sulla corsia di destra.

Milan, debutto per Diego Moreira contro la Juventus?

Diego Moreira è stato uno degli acquisti più risonanti della scoppiettante finestra di calciomercato estivo del Milan. Arrivato dallo Strasburgo dopo una spesa molto pesante in termini economici, il belga non ha ancora trovato minuti sotto la gestione Amorim, ma si è dichiarato pronto e potrebbe essere lanciato dal 1′ in occasione del prossimo big match di campionato contro la Juventus. Effettivamente, segnala la Gazzetta dello Sport, Moreira potrebbe essere schierato sulla fascia sinistra da titolare, superando la concorrenza di Estupinan e Bartesaghi.

Titolare a sinistra, ma preferenza per la corsia di destra

Sicuramente il possibile debutto, da titolare o subentrante che sia, sarà una grande opportunità per il neo-acquisto del Milan. Tuttavia, se fosse schierato effettivamente sulla corsia di sinistra, Moreira non giocherebbe nella posizione di campo a lui maggiormente congeniale. A prova di questa affermazione, ieri il giocatore ha rilasciato parole molto chiare sulla sua zona preferita, riportate di seguito: