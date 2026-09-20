Milan, è il momento di Ramos: la carica della Gazzetta

Oggi è il giorno di Milan-Lecce, una gara che i rossoneri sono chiamati a non sbagliare. Dunque, serve una prestazione eccellente da parte di tutti, compreso Gonçalo Ramos, che fin qui ha deluso in termini di gol e di affidabilità offensiva.

“L’ora di Ramos”: responsabilità al bomber del Milan

Questa domenica il Milan scende in campo contro il Lecce, davanti alla propria gente e davanti agli occhi del presidente Gerry Cardinale. Le aspettative di tutti sono molto alte e sbagliare – soprattutto dopo due pareggi consecutivi e prestazioni deludenti – è vietato. Dunque, serve il massimo apporto da parte di tutti, soprattutto di Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese, infatti, risulta tra i giocatori più deludenti in questo avvio, con un solo gol messo a segno e scarsa affidabilità offensiva.

Effettivamente, un giocatore pagato 75 milioni può e deve dare di più. Tutti aspettano una svolta, richiesta in maniera altisonante anche dalla Gazzetta dello Sport. La Rosea ha infatti invocato alla svolta, scrivendo: “È l’ora di Ramos. Ai piedi di Gonçalo, il Milan gli chiede i gol per ripartire. Il 9 portoghese non è nuovo agli inizi a rilento, ma già stasera contro il Lecce il Diavolo ha bisogno della svolta”.