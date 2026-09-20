News Milan

Milan, è il momento di Ramos: la carica della Gazzetta

di
Milan, è il momento di Ramos: la carica della Gazzetta
Il Milan si affida a Gonçalo Ramos
Milan-Lecce, Gonçalo Ramos chiamato a una svolta

Oggi è il giorno di Milan-Lecce, una gara che i rossoneri sono chiamati a non sbagliare. Dunque, serve una prestazione eccellente da parte di tutti, compreso Gonçalo Ramos, che fin qui ha deluso in termini di gol e di affidabilità offensiva.

“L’ora di Ramos”: responsabilità al bomber del Milan

Questa domenica il Milan scende in campo contro il Lecce, davanti alla propria gente e davanti agli occhi del presidente Gerry Cardinale. Le aspettative di tutti sono molto alte e sbagliare – soprattutto dopo due pareggi consecutivi e prestazioni deludenti – è vietato. Dunque, serve il massimo apporto da parte di tutti, soprattutto di Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese, infatti, risulta tra i giocatori più deludenti in questo avvio, con un solo gol messo a segno e scarsa affidabilità offensiva.

Effettivamente, un giocatore pagato 75 milioni può e deve dare di più. Tutti aspettano una svolta, richiesta in maniera altisonante anche dalla Gazzetta dello Sport. La Rosea ha infatti invocato alla svolta, scrivendo: “È l’ora di Ramos. Ai piedi di Gonçalo, il Milan gli chiede i gol per ripartire. Il 9 portoghese non è nuovo agli inizi a rilento, ma già stasera contro il Lecce il Diavolo ha bisogno della svolta”.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

Gestione cookie