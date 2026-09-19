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Milan, Gabbia ancora fuori? De Winter può essere riconfermato

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Milan, Gabbia ancora fuori? De Winter può essere riconfermato
Milan-Lecce, Gabbia ancora in panchina
Matteo Gabbia ancora in panchina: giocherà De Winter

Matteo Gabbia è destinato ancora alla panchina. Il difensore italiano è ormai in buone condizioni fisiche dopo l’infortunio, ma mister Ruben Amorim pare orientato a confermare Koni De Winter al centro della difesa contro il Lecce.

Gabbia out, De Winter in: Amorim conferma la difesa in Milan-Lecce

Il Milan non può permettersi più di sbagliare, né tantomeno di rischiare scelte di formazione. Dunque, mister Ruben Amorim si affiderà pienamente alle garanzie presenti in rosa contro il Lecce, in qualsiasi reparto di campo. Per questo motivo, la difesa continuerà ad essere composta da Mario Gila e Pavlovic ai lati di Koni De Winter, seppure le sue ultime prestazioni siano state un po’ in ombra. Questo significa, però, che Matteo Gabbia sarà costretto a sedersi ancora una volta in pnchina, come svelato dal Corriere dello Sport.

Come procede il recupero dell’italiano

Se, come filtra, Matteo Gabbia resterà ancora in panchina, ciò significa che le sue condizioni non sono ancora ottimali, nonostante il suo infortunio muscolare sia totalmente smaltito. Dunque, sarà necessario un ritorno alla migliore condizione per farsi trovare pronto a partire dal 1′. E la sosta per le Nazionali sarà utilissima in quest’ottica.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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