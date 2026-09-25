Milan-Inacio, il ritorno di fiamma: il club prepara l’assalto invernale

Inacio torna nel mirino del Milan. Come rivela ‘Tuttosport’, il club rossonero prepara un nuovo tentativo a gennaio per il difensore dello Sporting Lisbona.

Inacio-Milan: l’offerta estiva che non è andata in porto

A fine agosto il Milan aveva già provato l’assalto decisivo con una proposta da 40 milioni di euro. Lo Sporting aveva accettato, ma a una condizione: trovare un sostituto all’altezza nelle ultime ore del mercato estivo. La missione è fallita e il club portoghese ha bloccato l’addio del difensore centrale. Tuttavia, i contatti non si sono mai interrotti.

Ruben Amorim conosce molto bene Inacio: è stato lui a lanciarlo in prima squadra nella stagione 2020-2021, quando allenava lo Sporting. La relazione tra allenatore e giocatore rappresenta un vantaggio concreto per il Milan nel tentativo di convincere il difensore. Entrambi sono seguiti dalla stessa agenzia, la AS1, il che facilita i contatti diretti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SpazioMilan (@spaziomilan)

Gennaio: i 40 milioni basteranno ancora?

Il nodo principale è economico. Bisogna capire se la cifra accettata a fine agosto avrà lo stesso peso durante il mercato invernale, notoriamente più complesso e caro. Lo Sporting potrebbe chiedere di più, soprattutto perché Inacio ha un contratto fino al 2030 ed è punto fermo della squadra di Rui Borges. L’assalto rossonero non sarà semplice.

In Via Aldo Rossi sono consapevoli delle difficoltà ma non hanno rinunciato. La sensazione è che a gennaio verrà fatto un nuovo tentativo. Amorim spera che Inacio possa diventare il suo regalo di Natale, il difensore centrale che il Milan insegue da mesi. La prossima mossa spetta al club rossonero, che dovrà decidere se alzare l’offerta oppure mantenere la posizione di partenza e provare a convincere il portoghese con altre leve.