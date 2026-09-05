Milan, Jashari glissa l’interesse della Juve: “In realtà ero in vacanza”

Ardon Jashari alla Juventus? Questa è stata una delle tante voci di mercato che hanno caratterizzato l’estate rossonera. Il centrocampista svizzero ha svelato la verità dei fatti nel corso della sua ultima intervista, proprio a ridosso del match contro i bianconeri.

Jashari alla Juventus? “Ero in vacanza”

La prossima avversaria del Milan in campionato sarà la Juventus: l’attesa è molta per un big match tra due squadre che hanno iniziato con il piede giusto la stagione 2026/27. Tuttavia, bianconeri e rossoneri si sono spesso intrecciati anche nelle scorse settimane caratterizzate dalle molteplici voci di calciomercato, di cui una accostava Ardon Jashari al club torinese. Alla fine, il centrocampista svizzero è rimasto a disposizione di Amorim, svelando quanto accaduto riguardo l’interesse di Spalletti.

Ecco le sue parole a SportMediaset:

“Interesse della Juventus? A essere sincero, in quel periodo ero in vacanza, prima ai Mondiali e poi dopo. Quando è stata chiara la situazione sul nuovo allenatore ci ho parlato. Il mio unico desiderio e obiettivo è raggiungere il mio livello più alto in questo club. Farò di tutto per questo, al resto non ci ho pensato. Un sogno essere al Milan? Sì, assolutamente. L’ho detto anche quando sono arrivato: indossare la maglia del Milan è un sogno per tantissime persone e giovani, e io lo sto vivendo. Ma sono un ragazzo con tante ambizioni, non mi accontento solo di far parte del club: voglio dimostrare quanto valgo per la squadra e per i tifosi”.

Insomma, le avances bianconere sono state eluse con tranquillità dal centrocampista, desideroso di trovare sempre più spazio nel Milan attuale: chissà se Amorim gli concederà la giusta possibilità.