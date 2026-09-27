Milan. Jashari sprofonda nelle gerarchie: è il vice Modric, cessione in arrivo?

Ardon Jashari non ha ancora trovato spazi significativi al Milan dopo l’arrivo di Luka Modric. Lo svizzero gioca poco e Amorim non gli dà rilevanza: la “colpa” è di Luka Modric, che ha creato una gerarchia fissa.

Jashari bloccato da Modric: la gerarchia non si tocca

L’acquisto di Ardon Jashari si trasforma in una delusione progressiva con il passare del tempo. Il Milan ha investito circa 35 milioni di euro per il centrocampista svizzero, reduce da una stagione da migliore calciatore del campionato belga. Il tira e molla di mercato aveva già minato la preparazione estiva, ma il vero ostacolo emerge chiaramente adesso: Jashari rimane sistematicamente dietro nelle gerarchie rispetto al croato. La Gazzetta dello Sport titola senza giri di parole: “Jashari solo ombre. Poca gloria al Milan, resta il vice Modric”.

Effettivamente, con l’arrivo di Ruben Amorim, la situazione è questa: un intoccabile Luka Modric, anche a 41 anni, resta avanti nelle gerarchie dell’allenatore a centrocampo e lo svizzero non riesce a scalzare un posto nell’XI titolare, se non per sostituire il fuoriclasse croato.

Lo scenario futuro: Jashari tra cessione e resurrezione

Nei prossimi mesi il Milan dovrà decidere il destino dello svizzero. Restare nella posizione attuale significa condannarlo a margini permanenti. Cederlo in prestito potrebbe offrirgli la continuità che il Milan non garantisce. Oppure il nuovo progetto tattico di Amorim potrebbe trovare uno spazio diverso per Jashari, magari in una rotazione più equa. Quello che e certo: con Modric in rosa, il calciomercato Milan ha perso la sua grande scommessa del 2025. Chiaramente, il croato non giocherà per sempre, ma aspettare non può essere la soluzione giusta per il bene del classe 2002.