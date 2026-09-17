Milan, Moretto sul futuro di Amorim: “Rapporto difficile con alcuni senatori, ma Cardinale sta con lui”

La sconfitta contro il Benfica in Europa League ha acceso le critiche nei confronti di Ruben Amorim. A far discutere sono soprattutto le scelte di formazione e l’approccio del Milan alle partite, con una squadra che nelle ultime uscite ha spesso mostrato difficoltà nei primi tempi.

A fare il punto sul futuro dell’allenatore rossonero è Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, i dubbi sul rendimento non hanno modificato il sostegno della proprietà: Gerry Cardinale continua a credere nel tecnico e nel progetto costruito insieme alla società.

Moretto parte dai problemi emersi nelle ultime gare e da un rapporto non sempre semplice con alcuni giocatori più esperti. Il quadro, però, resta quello di un allenatore sostenuto dalla proprietà:

“Ci sono diversi dubbi su Amorim. Fa specie che cambi continuamente l’11 titolare, che la squadra nei primi 45 minuti non riesca a rendere altrettanto bene rispetto a come chiude la partita. Contro la Juventus il Milan ha avuto determinati segnali nel secondo tempo, contro la Lazio ha recuperato nella ripresa, contro il Benfica questa situazione non è successa e il Milan perde in Europa League.

Primi mugugni, primi fischi. È vero che il rapporto di Amorim con qualche senatore non è proprio idilliaco, ma ha 8 punti in 4 partite di campionato ed è un allenatore che è stato scelto da Gerry Cardinale, è stato difeso da Gerry Cardinale e che continua ad essere supportato da Cardinale».