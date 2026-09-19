Milan, nessun rossonero a disposizione di Mancini: 3 in Under 21, c’è Cisse

Prosegue la tendenza, o meglio l’assenza, di giocatori rossoneri all’interno delle diramazioni dei convocati della Nazionale maggiore dell’Italia. Tuttavia, il futuro lascia ben sperare, con 3 convocati nella rosa under 21 di Baldini.

Cisse, Bartesaghi e Camarda in Under 21

Ieri sono uscite le prime convocazioni di Roberto Mancini, al ritorno sulla panchina della Nazionale. Tra i giocatori selezionati non figura alcun tesserato rossonero, seppur Alphadjo Cisse fosse un nome fortemente vociferato in orbita Italia. Tuttavia, la stellina del Milan è presente nella lista dei giocatori a disposizione di Silvio Baldini per l’Italia Under 21, assieme ai suoi compagni di squadra Francesco Camarda e Davide Barthesaghi.

La convocazione “fra i grandi”, però, è questione di tempo per il classe 2006: al momento il suo apporto è più necessario con l’under, dato il delicatissimo impegno contro la Polonia che vale un posto per i prossimi Europei di categoria. Poi, si può sognare il salto.