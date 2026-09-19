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Milan, nessun rossonero a disposizione di Mancini: 3 in Under 21, c’è Cisse

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Milan, nessun rossonero a disposizione di Mancini: 3 in Under 21, c’è Cisse
Cisse in Under 21: nessun giocatore del Milan in Nazionale
Milan, nessun giocatore per l'Italia: 3 convocati per l'Under 21

Prosegue la tendenza, o meglio l’assenza, di giocatori rossoneri all’interno delle diramazioni dei convocati della Nazionale maggiore dell’Italia. Tuttavia, il futuro lascia ben sperare, con 3 convocati nella rosa under 21 di Baldini.

Cisse, Bartesaghi e Camarda in Under 21

Ieri sono uscite le prime convocazioni di Roberto Mancini, al ritorno sulla panchina della Nazionale. Tra i giocatori selezionati non figura alcun tesserato rossonero, seppur Alphadjo Cisse fosse un nome fortemente vociferato in orbita Italia. Tuttavia, la stellina del Milan è presente nella lista dei giocatori a disposizione di Silvio Baldini per l’Italia Under 21, assieme ai suoi compagni di squadra Francesco Camarda e Davide Barthesaghi.

La convocazione “fra i grandi”, però, è questione di tempo per il classe 2006: al momento il suo apporto è più necessario con l’under, dato il delicatissimo impegno contro la Polonia che vale un posto per i prossimi Europei di categoria. Poi, si può sognare il salto.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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