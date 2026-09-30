Milan, Pellegatti tifa per la Champions per…Modric: messaggio al croato!

Il giornalista di fede rossonera, Carlo Pelegatti, ha espresso un desiderio ai limiti dell’assurdo: la permanenza per un’ulteriore stagione di Luka Modric al Milan! E se lo scenario si concretizzasse con la qualificazione alla prossima Champions League?

Milan, Modric per un altro anno? Pelegatti: “Mi auguro resti con la Champions”

Luka Modric è un giocatore eterno. Questa sentenza è oggettiva a tutti, e il centrocampista del Milan continua a dimostrarlo partita dopo partita. Anche in occasione degli ultimi con la Croazia, il 41enne riceve standing omation per la sua enorme carriera. Ebbene, la sua presenza sposta ancora equilibri. E se continuasse a spostarli? Questo è lo scenario auspicato da Carlo Pelegatti, giornalista da sempre vicino all’ambiente rossonero.

Ecco le sue parole su YouTube:

“Vorrei che il Milan vincesse qualcosa con lui, perché il Milan merita di onorare Modric e Modric merita di essere onorato dal Milan. Mi dispiacerebbe se finisse la carriera senza un ultimo guizzo. Ve la butto così: non mi interessa se il Milan andasse in Champions League da primo, secondo, terzo o quarto posto. Vorrei proprio per la carriera di Modric – e magari lui non è d’accordo, però non mi sembra assolutamente stanco, anche ieri ha effettuato un paio di finte straordinarie – che il dio del tempo non si accanisse contro questi fuoriclasse. […] Ebbene, se il Milan dovesse arrivare in Champions League, mi auguro che qualcuno parli con Modric”.

Sarebbe uno scenario sensato?

La permanenza ulteriore di Luka Modric è un argomento decisamente precoce per il giocatore e per il Milan. Ma il club rossonero avrebbe bisogno ancora del croato? Con l’arrivo di Ruben Amorim, sono emerse problematiche riguardanti il modulo, ma poi è scattato il feeling e il croato è diventato ancora un imprescindibile. Insomma, sicuramente servirebbe ancora, anche se magari con un po’ di spazio in meno!