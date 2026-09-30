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Milan, Pellegatti tifa per la Champions per…Modric: messaggio al croato!

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Milan, Pellegatti tifa per la Champions per…Modric: messaggio al croato!
Pelegatti invoca la permanenza di Modric
Milan, e se Modric restasse? L'ipotesi di Pelegatti

Il giornalista di fede rossonera, Carlo Pelegatti, ha espresso un desiderio ai limiti dell’assurdo: la permanenza per un’ulteriore stagione di Luka Modric al Milan! E se lo scenario si concretizzasse con la qualificazione alla prossima Champions League?

Milan, Modric per un altro anno? Pelegatti: “Mi auguro resti con la Champions”

Luka Modric è un giocatore eterno. Questa sentenza è oggettiva a tutti, e il centrocampista del Milan continua a dimostrarlo partita dopo partita. Anche in occasione degli ultimi con la Croazia, il 41enne riceve standing omation per la sua enorme carriera. Ebbene, la sua presenza sposta ancora equilibri. E se continuasse a spostarli? Questo è lo scenario auspicato da Carlo Pelegatti, giornalista da sempre vicino all’ambiente rossonero.

Ecco le sue parole su YouTube:

“Vorrei che il Milan vincesse qualcosa con lui, perché il Milan merita di onorare Modric e Modric merita di essere onorato dal Milan. Mi dispiacerebbe se finisse la carriera senza un ultimo guizzo. Ve la butto così: non mi interessa se il Milan andasse in Champions League da primo, secondo, terzo o quarto posto. Vorrei proprio per la carriera di Modric – e magari lui non è d’accordo, però non mi sembra assolutamente stanco, anche ieri ha effettuato un paio di finte straordinarie – che il dio del tempo non si accanisse contro questi fuoriclasse. […] Ebbene, se il Milan dovesse arrivare in Champions League, mi auguro che qualcuno parli con Modric”.

Sarebbe uno scenario sensato?

La permanenza ulteriore di Luka Modric è un argomento decisamente precoce per il giocatore e per il Milan. Ma il club rossonero avrebbe bisogno ancora del croato? Con l’arrivo di Ruben Amorim, sono emerse problematiche riguardanti il modulo, ma poi è scattato il feeling e il croato è diventato ancora un imprescindibile. Insomma, sicuramente servirebbe ancora, anche se magari con un po’ di spazio in meno!

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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