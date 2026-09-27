Milan, Sabatini su Camarda: “Perché non impiegarlo di più? Così è spaesato”

Francesco Camarda fatica a trovare spazio nel Milan. Il giovane attaccante, classe 2008, accumula minuti frammentari e non riesce a incidere quando chiamato in causa.

Secondo quanto rivela Sandro Sabatini, ospite della rubrica ‘Incudine o Martello’ di Carlo Pellegatti, il talento rossonero soffre di una gestione poco coerente. L’assenza di continuità minuti lo disorientato, impedendogli di trovare ritmo e fiducia. Sabatini non usa giri di parole:

“Siccome Gonçalo Ramos non è quello che si è visto nelle ultime partite, non è un campione ma non è di sicuro il centravanti un po’ bandolero stanco che si è visto nelle ultime partite, e siccome corre troppo, perché poi ci sono i dati di quanto corre ed è quasi sempre quello che corre più di tutti del Milan, perché non impiegare di più Camarda? Anche 10 minuti è spaesato sto ragazzo“.