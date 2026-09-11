Milan, tabù Lazio da più di due anni: Amorim punta al riscatto!

Amorim affronta la Lazio domani all’Olimpico per interrompere una striscia negativa che pesa sulla corsa europea del Milan. Due ko consecutivi nello stadio romano, entrambi per 1-0, hanno lasciato cicatrici profonde nei rossoneri.

Milan, il tabù dell’Olimpico: due sconfitte che hanno interrotto il cammino

Gli ultimi due match disputati in casa della Lazio hanno consegnato al Milan risultati deludenti. Una sconfitta in Coppa Italia e un’altra in campionato hanno spezzato l’imbattibilità esterna della squadra, con il ko di marzo che rappresentò il primo passo falso decisivo nella lotta per le posizioni di vertice. Quella partita segnò una svolta negativa nel percorso dei rossoneri lontano da San Siro.

L’ultimo successo all’Olimpico risale al primo marzo 2024, quando Okafor decise il match nel finale con un gol che portò il Milan a casa con tre punti pesanti. Da allora, due battute d’arresto hanno trasformato lo stadio della Lazio in un teatro di sofferenza per i rossoneri, con una sequenza negativa che Amorim intende spezzare domani.

Nuno Tavares e Saelemaekers in azione durante Lazio-Milan all’Olimpico

Amorim punta al riscatto: la sfida tattica contro la Lazio

Il nuovo allenatore rossonero ha ereditato questa serie negativa e ora lavora per invertire la tendenza. La squadra ha bisogno di una reazione concreta, non solo per la classifica ma soprattutto per il morale del gruppo. Domani sera il Milan avrà l’occasione di dimostrare che le due sconfitte precedenti non rappresentano un pattern, ma semplici battute d’arresto superabili.

Quali armi tattiche userà Amorim per uscire dal tabù laziale? La formazione dovrebbe contare su Chukwueze tornato disponibile, con Cissé pronto a giocare un ruolo centrale nel progetto offensivo. Rabiot continua a rappresentare un elemento chiave nella costruzione della squadra, posizionato più vicino alla porta rispetto al passato. Le scelte di formazione comunicheranno l’intenzione del tecnico di attaccare con maggiore determinazione rispetto alle ultime uscite.

L’Olimpico rappresenta uno stadio difficile per chiunque, ma il Milan non può permettersi di lasciare punti per strada nella corsa alle competizioni europee. Gli attesi diecimila tifosi ospiti che raggiungeranno Roma costituiranno un supporto fondamentale per una squadra che necessita di ritrovare fiducia nelle trasferte più complicate..