Milan, Viviano boccia Musah: “È l’unico che non mi piace”

Il Milan è stato protagonista di un ottimo calciomercato con tantissimi colpi in entrata e rinforzi di alto livello per garantire a Ruben Amorim una rosa estremamente competitiva. Tuttavia, stando al parere di Emiliano Viviano, c’è un punto debole: Yunus Musah.

Viviano non approva Musah: “Non mi piace Musah”

Il Milan è stata una delle protagoniste del calciomercato estivo con tanti acquisti importanti e la cessione di vari esuberi. Al contempo, in molti sono rimasti: da Tomori a Bondo, passando per Yunus Musah – rientrato dal prestito all’Atalanta – e confermato come membro integrante dell’organico di Ruben Amorim. Tuttavia, questa scelta non convince del tutto l’opinione pubblica, tra cui quella di Emiliano Viviano, ex portiere ed opinionista calcistico.

Ecco le sue parole sullo statunitense a Cronache di Spogliatoio: