Modric sempre più nella storia della Croazia: gol da record in Nations League

Luka Modric segna in Nazionale a 41 anni nella sfida di Nations League tra Croazia e Cechia, diventando il marcatore più anziano della storia della selezione croata.

Modric e il gol che fa storia: la rete più anziana nella storia della Croazia

Il centrocampista ha sbloccato il match con una giocata che racchiude tutta la sua esperienza: riceve sulla trequarti, conduce deciso verso la porta, si libera di un difensore con una finta di passaggio e scarica un destro ad incrociare imparabile dal limite dell’area. Il portiere della Cechia non ha potuto fare nulla. I compagni hanno festeggiato con entusiasmo il gol del quarantunenne, consapevoli di assistere a un momento raro nel calcio internazionale.

A 41 anni, Modric continua a giocare ad alti livelli nel panorama europeo. La sua capacità di incidere nelle partite ufficiali della Nazionale rimane intatta, nonostante l’avanzare dell’età. Questo gol non è una casualità tattica, ma il risultato di una lettura di gioco e di un’esecuzione che solo i grandi sanno ancora esprimere a questa fase della carriera.

Milan, un gol che spazza via i dubbi: puoi contare ancora su Modric

Il primato di marcatore più anziano della Croazia rappresenta un traguardo clamoroso a 41 anni. Questo risultato non sorprende chi segue con continuità il calcio internazionale. La Croazia continua a contare su di lui per competizioni importanti, e il gol contro la Cechia in Nations League conferma che la fiducia dell’allenatore nei suoi confronti rimane totale.

Per il Milan, invece, questa rete conferma di poter contare ancora su una stella di livello mondiale, al di là dei dubbi che hanno caratterizzato il suo inizio di stagione con Amorim. Luka Modric è un giocatore che è parte della storia del calcio e ha ancora fame di successi a 41 anni: per i colori rossoneri un calciatore di questo livello è soltanto un patrimonio da proteggere.