Moreira : “Onorato di essere qui! Ecco perché ho scelto il Milan”

Diego Moreira si è raccontato da nuovo giocatore del Milan: l’esterno belga ha rilasciato lunghe dichiarazioni, facendo intravedere nuovi sprazzi di sé: i tifosi rossoneri sono curiosi di vederlo all’opera.

Moreira si racconta ai tifosi del Milan

Diego Moreira ha iniziato la sua avventura rossonera: pagato a peso d’oro dallo Strasburgo, si aspetta ancora il suo debutto e i tifosi sono curiosi delle qualità del giocatore belga. Nel frattempo, Moreira si è raccontato in occasione dell’incontro col pubblico in via Dante a Milano presso il Flagship Store.

Ecco le sue parole:

” Per me è stato semplice ambientarmi. Sicuramente sono pronto per giocare e aspetto solo il mio momento: credo che il coach mi manderà in campo al momento giusto per lui e per me. Nel modo in cui giochiamo preferisco la fascia destra“.

Il Milan ha puntato forte su di lui:

“Ho parlato con il mister di questo ed è la posizione dove mi sento meglio. Perché hai scelto il Milan e non altri club italiani? Il Milan è uno dei più grandi club in Italia e quando hai un club di questo tipo che mostra un interesse per te, non ci pensi due volte. Quando mi hanno detto che erano interessati a me, mi sono venuti in mente i grandi momenti del Milan: uno dei più grandi club di Italia, sono felice di essere qua.

E infine ha dichiarato: