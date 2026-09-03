News Milan

Moreira : “Onorato di essere qui! Ecco perché ho scelto il Milan”

di
Moreira : “Onorato di essere qui! Ecco perché ho scelto il Milan”
Diego Moreira si racconta ai tifosi
Le parole di Moreira ai tifosi

Diego Moreira si è raccontato da nuovo giocatore del Milan: l’esterno belga ha rilasciato lunghe dichiarazioni, facendo intravedere nuovi sprazzi di sé: i tifosi rossoneri sono curiosi di vederlo all’opera.

Moreira si racconta ai tifosi del Milan

Diego Moreira ha iniziato la sua avventura rossonera: pagato a peso d’oro dallo Strasburgo, si aspetta ancora il suo debutto e i tifosi sono curiosi delle qualità del giocatore belga. Nel frattempo, Moreira si è raccontato in occasione dell’incontro col pubblico in via Dante a Milano presso il Flagship Store.

Ecco le sue parole:

” Per me è stato semplice ambientarmi. Sicuramente sono pronto per giocare e aspetto solo il mio momento: credo che il coach mi manderà in campo al momento giusto per lui e per me. Nel modo in cui giochiamo preferisco la fascia destra“.

Il Milan ha puntato forte su di lui:

“Ho parlato con il mister di questo ed è la posizione dove mi sento meglio. Perché hai scelto il Milan e non altri club italiani? Il Milan è uno dei più grandi club in Italia e quando hai un club di questo tipo che mostra un interesse per te, non ci pensi due volte. Quando mi hanno detto che erano interessati a me, mi sono venuti in mente i grandi momenti del Milan: uno dei più grandi club di Italia, sono felice di essere qua.

E infine ha dichiarato:

Il mio obiettivo principale è vincere le partite con la squadra. I miei traguardi personali vengono dopo. Se non raggiungi gli obiettivi di squadra non puoi neanche ottenere riconoscimenti personali, quindi farò il mio lavoro sul campo e le cose verranno di conseguenza”.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

Gestione cookie