Pavlovic affaticato dopo il match con l’Olanda: niente infortunio

Pavlovic non dovrebbe aver subito infortuni nella sfida Serbia-Olanda di Nations League, ma dovrebbe aver accusato un affaticamento muscolare dopo la sostituzione al 71′. Il difensore del Milan è uscito dal campo visibilmente provato.

Pavlovic e la fatica accumulata: il rischio per la Germania

La sostituzione al minuto 71 della partita contro l’Olanda ha generato preoccupazione, ma la realtà è meno allarmante. Pavlovic soffre di affaticamento derivante dal carico di lavoro sostenuto nelle ultime settimane, non da un infortunio muscolare vero e proprio.

Con il Milan ha giocato tutte le partite disponibili in Serie A e in Europa League, senza mai saltare un impegno. Anche in Nations League è sceso in campo nella prima gara contro la Grecia da titolare, accumulando minuti importanti in poco tempo.

La Serbia ha perso 2-1 contro gli Olanda, con la doppietta di Meerdink a decidere il match della seconda giornata del girone B. Per i serbi non è bastato il gol dell’ex rossonero Jovic. Pavlovic, nonostante la fatica, ha mantenuto una buona prestazione fino all’uscita dal campo.

Il Milan spera nella gestione della Serbia per il prossimo impegno

La prossima sfida della Serbia è prevista il primo ottobre in trasferta contro la Germania, match dove il difensore potrebbe essere risparmiato. Il Milan auspica che la federazione serba gestisca il carico di lavoro con intelligenza, evitando rischi inutili. Pavlovic rappresenta un elemento fondamentale nella difesa rossonera e ogni precauzione è motivata.

Quale scenario attende il difensore? Se la Serbia deciderà di concedergli riposo contro la Germania, Pavlovic rientrerà al Milan completamente rigenerato. In caso contrario, dovrà affrontare un altro impegno internazionale in pochi giorni, prolungando la fatica accumulata.