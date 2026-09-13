Ramos, altro flop contro la Lazio: i quotidiani distruggono il bomber del Milan

Altra prova deludente per Gonçalo Ramos. L’attaccante del Milan non ha giocato bene contro la Lazio, mostrandosi poco incisivo nella fase offensiva milanista.

Ramos, zero tiri nello specchio contro la Lazio

Dopo la partita negativa contro la Juventus, Ramos non ha fatto altrettanto bene con la Lazio. Anzi, se nel primo caso era comunque arrivata qualche giustificazione, nel secondo emerge una situazione diversa. Il giudizio è unanima: se viene poco servito, le colpe sono anche sue. Proprio questo è il concetto espresso da La Gazzetta dello Sport, che lo punisce con un 5: “Per corse e sponde sarebbe da sufficienza. Chiude però con zero tiri nello specchio come contro la Juve non è colpa solo dei compagni“. Insomma, deve fare di più anche lui per farsi servire in modo più pericoloso.

Nessun progresso anche nel secondo tempo del Milan

Anche il giudizio del Corriere dello Sport. Non è generoso nei suoi confonti. Il voto è anche qui un 5, ma l’analisi evidenzia un particolare: “Per lui, la gara resta complicata anche nel secondo tempo. Nel primo, zero palloni giocabili, nella ripresa il suo contributo è solo presenza in area“. Il giudizio evidenzia come, a differenza dei compagni, la sua prestazione non sia salita di livello nel secondo tempo, dove il Milan ha rimontato e ottenuto il pareggio. Neanche l’ingresso di forze fresche come Moreira e Pulisic, che hanno dato molta più qualità alla manovra offensiva, gli hanno permesso di rendersi più pericoloso.

L’analisi è netta. Sicuramente parliamo di un Milan con delle manovre offensive ancora in fase di rodaggio, dove a soffire di più può essere proprio il suo terminale offensivo. A sua volta, però, Ramos deve provare anche lui a contribuire nel cambiare le cose con dei movimenti che gli permettano di essere più coinvolto anche in area di rigore.