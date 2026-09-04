Ramos parla a DAZN: “Mi piace la pressione. Numero 9? Nessuna maledizione, solo onore”

Gonçalo Ramos ha scelto il Milan come palcoscenico per vincere, rifiutando di vedere il peso della maglia numero 9 come un fardello. L’attaccante portoghese, in un’intervista a DAZN, ha chiarito il suo approccio mentale alla sfida rossonera.

Ramos: la pressione è una risorsa, non un problema

Il portoghese ama i momenti ad alta tensione e li trasforma in motivazione pura.

“A me piacciono molto i momenti di pressione, perché sono momenti belli. Senti davvero il momento e sono momenti importanti”.

Non si tratta di retorica: il calciatore vede nella pressione una conferma del valore attribuito dal club, non un’angoscia da gestire. La fiducia riposta dal Milan nel pagare una cifra considerevole rappresenta per lui un segnale positivo, una spinta concreta a dimostrare il proprio valore sul campo.

La mentalità di Ramos rispecchia l’esperienza accumulata al Paris Saint-Germain e al Benfica. Ha già vinto trofei importanti e porta con sé un DNA vincente che intende trasmettere allo spogliatoio. Non si tratta di arroganza: è consapevolezza di chi ha competito ai massimi livelli e conosce le dinamiche del successo. Lavoro quotidiano, concentrazione e dedizione sono gli ingredienti che elenca come fondamentali.

La numero 9 al Milan: onore e responsabilità senza tabù

Ramos rifiuta categoricamente il mito della maledizione della maglia numero 9:

“Non ci penso molto, perché c’è stato Giroud e per lui non era una maglia maledetta, quindi per me non è un problema. È un onore indossare la numero 9 al Milan, è una maglia pesante ma significa anche fiducia”.

Questo approccio pragmatico elimina distrazioni inutili e concentra l’energia su ciò che conta: segnare gol e vincere partite. La storia della maglia non lo intimorisce; la vede come una responsabilità naturale di chi indossa i colori rossoneri.

La gestione mentale degli errori è altrettanto significativa nel suo pensiero. Sbagliare un’occasione è inevitabile, ma continuare a pensarvi durante la partita compromette la prestazione collettiva. Ramos ha sviluppato la capacità di lasciar andare rapidamente le negatività e concentrarsi sul presente, un’abilità rara e preziosa negli attaccanti moderni.

Obiettivo stagionale: lo scudetto, non i numeri personali

Qual è lo standard di una stagione positiva per Ramos? La risposta è netta e inequivocabile:

“Per me sarebbe una stagione positiva se vincessimo lo scudetto. Non mi interessa il numero di gol. Se segno 100 gol e finiamo al settimo posto non conta niente”.

Questo non è un cliché pronunciato per compiacere i tifosi; è una dichiarazione che rivela le vere priorità di un giocatore cresciuto in ambienti dove il collettivo prevale sull’individuale.

L’arrivo di Ramos al Milan è stato facilitato anche dall’intervento di Amorim, che lo ha contattato direttamente durante il Mondiale. La comunicazione diretta e la certezza di essere considerato fondamentale nel progetto hanno accelerato la decisione. Non era solo il fascino del club storico, ma la consapevolezza di avere un ruolo centrale nel rilancio rossonero.