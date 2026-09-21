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Rigore Torino-Milan, Orsato chiede scusa: ammesso l’errore!

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Rigore Torino-Milan, Orsato chiede scusa: ammesso l’errore!
Orsato ammette l'errore arbitrale in Torino-Milan
La verità di ORsato: manca un rigore in Torino-Milan

Oggi si è tenuto un importante incontro tra gli allenatori dei club di Serie A e il designatore arbitrale, Daniele Orsato. Il numero 1 della classe dei fischietti ha ammesso l’evidente errore in occasione del tocco di mano di Vlasic in Torino-Milan della prima giornata.

Orsato ammette: manca un rigore in Torino-Milan

La stagione 2026/27 sta prendendo una direzione del tutto diversa rispetto al passato: molte meno interruzioni arbitrali, un metro di giudizio molto più severo e meno interventi del VAR. Tuttavia, non mancano alcuni episodi al centro della discussione. Ebbene, oggi il designatore arbitrale, Daniele Orsato, ha chiarito i giudizi in merito a vari episodi controversi durante un meeting con i vari allenatori di Serie A, tra cui anche Ruben Amorim. Al portoghese è arrivata l’ammissione di colpa per un episodio preciso a favore del Milan: il tocco di mano di Nikola Vlasic alla prima giornata di campionato in casa del Torino, match fortunatamente vinto. Ma, ad ogni modo, manca un rigore.

Il gol del Milan con la Juve era irregolare?

Oltre all’episodio di Vlasic, Orsato ha anche chiarito la direzione arbitrale in occasione del big match tra il Milan e la Juventus. Infatti, i bianconeri avevano fortemente protestato per un episodio tra Kolo Muani e Koni De Winter all’inizio dell’azione da gol dei rossoneri. Dunque, il giudizio del designatore è stato chiaro: non era fallo, il gol rossonero era del tutto regolare. Un punto netto dinanzi a tutte le polemiche.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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