Rigore Torino-Milan, Orsato chiede scusa: ammesso l’errore!

Oggi si è tenuto un importante incontro tra gli allenatori dei club di Serie A e il designatore arbitrale, Daniele Orsato. Il numero 1 della classe dei fischietti ha ammesso l’evidente errore in occasione del tocco di mano di Vlasic in Torino-Milan della prima giornata.

Orsato ammette: manca un rigore in Torino-Milan

La stagione 2026/27 sta prendendo una direzione del tutto diversa rispetto al passato: molte meno interruzioni arbitrali, un metro di giudizio molto più severo e meno interventi del VAR. Tuttavia, non mancano alcuni episodi al centro della discussione. Ebbene, oggi il designatore arbitrale, Daniele Orsato, ha chiarito i giudizi in merito a vari episodi controversi durante un meeting con i vari allenatori di Serie A, tra cui anche Ruben Amorim. Al portoghese è arrivata l’ammissione di colpa per un episodio preciso a favore del Milan: il tocco di mano di Nikola Vlasic alla prima giornata di campionato in casa del Torino, match fortunatamente vinto. Ma, ad ogni modo, manca un rigore.

Il gol del Milan con la Juve era irregolare?

Oltre all’episodio di Vlasic, Orsato ha anche chiarito la direzione arbitrale in occasione del big match tra il Milan e la Juventus. Infatti, i bianconeri avevano fortemente protestato per un episodio tra Kolo Muani e Koni De Winter all’inizio dell’azione da gol dei rossoneri. Dunque, il giudizio del designatore è stato chiaro: non era fallo, il gol rossonero era del tutto regolare. Un punto netto dinanzi a tutte le polemiche.