Saelemakers esalta il nuovo Milan: “Ci divertiamo in campo, c’è qualcosa di speciale”

Alexis Saelemaekers ha parlato a Dazn al termine di Milan-Lecce assieme a Christian Pulisic. L’esterno rossonero ha esaltato il nuovo corso guidato da Amorim, raccontanto di una squadra che si diverte in campo.

Saelemaekers fa sognare: “C’è qualcosa di speciale in questo Milan”

Nel suo intervento post-gara a Dazn, Saelemaekers ha raccontato come sta vivendo questo momento lo spogliatoio. Il successo di oggi regala serenità ad una squadra che oggi ha iniziato a vincere anche divertendosi:

“Siamo molto contenti, erano state settimane un po’ più difficili. I tifosi ci hanno sempre accompagnato, sono contento di aver vinto e giocato bene. Ora andremo alla sosta con un po’ di serenità in più. Noi ascoltiamo il mister, ci dice lui dove giochiamo. Ma l’importante è la squadra, ci siamo divertiti anche oggi e penso che si sia visto da fuori. Ci capiamo sul campo, parliamo lo stesso calcio. La mentalità che mette il mister si vede, c’è qualcosa di speciale in questa squadra”.

Il belga lancia un messaggio ai tifosi molto chiaro: questa stagione può assumere contorni molto più importanti rispetto a quello che sembrava nei giorni scorsi. La partita di oggi segna uno spartiacque per un Milan che ha trovato finalmente una sua fisionomia e che ha espresso il meglio del suo gioco. Il clima positivo dello spogliatoio potrebbe dare una grande mano a creare una grande stagione.