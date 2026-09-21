Scaroni ai funerali di Mazzola: “Ricordo benissimo i momenti insieme a Rivera”

Paolo Scaroni ha presenziato questo pomeriggio ai funerali di Sandro Mazzola nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano, rendendo omaggio alla leggenda nerazzurra in una giornata che ha unito il mondo del calcio italiano.

Scaroni e il ricordo di un’epoca d’oro del calcio italiano

Il presidente del Milan ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti alla cerimonia funebre, condividendo un ricordo personale legato ai giorni in cui Mazzola dominava i campi italiani. “Ero piccolo quando lo vedevo giocare. Mi ricordo naturalmente benissimo Rivera e Mazzola insieme, già allora guardavo il Milan”, ha dichiarato Scaroni, tracciando un ponte tra due epoche diverse del calcio italiano.

Oltre al presidente, era presente anche Daniele Massaro, figura storica del Milan degli anni Ottanta e Novanta. Il loro arrivo è stato accolto dagli applausi dei presenti, un gesto che testimonia il rispetto reciproco tra le due sponde del Navigli. La comunità calcistica milanese ha scelto di onorare Mazzola indipendentemente dai colori della maglia.

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San Siro rende omaggio: il minuto di silenzio prima di Milan-Lecce

Ieri sera, prima della gara tra Milan e Lecce, lo stadio di San Siro ha tributato un sentito applauso all’ex giocatore dell’Inter dopo il minuto di silenzio. Scaroni ha colto l’occasione per commentare questo momento: “Mi ha fatto piacere sentire questi applausi, seppur in una giornata triste come oggi“. L’atteggiamento del pubblico rossonero dimostra come certe figure trascendano le rivalità sportive, diventando patrimonio della storia calcistica cittadina.

Mazzola rappresenta un’era in cui il calcio italiano era protagonista assoluto in Europa, quando giocatori come lui e Rivera definivano gli standard della competizione. La sua scomparsa chiude un capitolo importante non solo per l’Inter, ma per tutto il movimento calcistico nazionale.