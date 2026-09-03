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Serie A, svelato il calendario dalla sesta alla dodicesima giornata: derby ad Halloween!

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Serie A, svelato il calendario dalla sesta alla dodicesima giornata: derby ad Halloween!
L'allenatore del Milan osserva la partita dalla panchina durante il match di Serie A
Allenatore in panchina con espressione concentrata, seduto sui seggiolini verdi dello stadio durante una partita di Serie A

Calendario del Milan ufficiale dalla sesta alla dodicesima giornata di Serie A: il club affronta un periodo cruciale con impegni ravvicinati in campionato e in Europa League.

Derby di Halloween: il Milan torna a San Siro in una domenica speciale

Il Milan giocherà il derby contro l’Inter nella domenica di Halloween, in una sfida che rappresenta il momento clou del prossimo ciclo di partite.

La Lega ha confermato gli orari ufficiali per le giornate dalla sesta alla dodicesima, e la squadra rossonera avrà un calendario costruito prevalentemente su appuntamenti domenicali, evitando il caos logistico di turni infrasettimanali ravvicinati.

Amorim in abito nero e camicia bianca in panchina prima di una partita del Milan allo stadio
Amorim in panchina durante una partita del Milan

Le sfide del Milan dalla sesta all’undicesima

6^ giornata Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre ore 18:00

7^ giornata Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre ore 18:00

8^ giornata Udinese-Milan, domenica 25 ottobre ore 20:45

9^ giornata Milan-Bologna, mercoledì 28 ottobre ore 18:30

10^ giornata Milan-Inter, sabato 31 ottobre ore 20:45

11^ giornata Genoa-Milan, domenica 8 novembre ore 15:00

12^ giornata Milan-Frosinone, domenica 22 novembre ore 15:00

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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