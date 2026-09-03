Serie A, svelato il calendario dalla sesta alla dodicesima giornata: derby ad Halloween!

Calendario del Milan ufficiale dalla sesta alla dodicesima giornata di Serie A: il club affronta un periodo cruciale con impegni ravvicinati in campionato e in Europa League.
Derby di Halloween: il Milan torna a San Siro in una domenica speciale
Il Milan giocherà il derby contro l’Inter nella domenica di Halloween, in una sfida che rappresenta il momento clou del prossimo ciclo di partite.
La Lega ha confermato gli orari ufficiali per le giornate dalla sesta alla dodicesima, e la squadra rossonera avrà un calendario costruito prevalentemente su appuntamenti domenicali, evitando il caos logistico di turni infrasettimanali ravvicinati.
Le sfide del Milan dalla sesta all’undicesima
6^ giornata Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre ore 18:00
7^ giornata Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre ore 18:00
8^ giornata Udinese-Milan, domenica 25 ottobre ore 20:45
9^ giornata Milan-Bologna, mercoledì 28 ottobre ore 18:30
10^ giornata Milan-Inter, sabato 31 ottobre ore 20:45
11^ giornata Genoa-Milan, domenica 8 novembre ore 15:00
12^ giornata Milan-Frosinone, domenica 22 novembre ore 15:00